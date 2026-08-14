Abrieron la Cordillera de Los Andes y construyeron un laboratorio subterráneo: usan la montaña como un gigantesco escudo contra la radiación cósmica.

En las profundidades de la Cordillera de los Andes, la montaña cumple una función inesperada: proteger a los científicos de buena parte de la radiación que bombardea constantemente la superficie terrestre. Para conseguirlo, se construyó una instalación subterránea diseñada para realizar investigaciones que necesitan condiciones extremadamente controladas.

El enorme espesor de roca situado sobre el laboratorio actúa como una barrera natural y reduce el impacto de las partículas cósmicas. De esta manera, los investigadores pueden buscar señales extremadamente débiles que en la superficie quedarían ocultas por la actividad de la radiación cósmica.

Por qué construyeron un laboratorio bajo la montaña

La profundidad es fundamental para este tipo de investigaciones porque permite disminuir el llamado ruido de fondo producido por las partículas que llegan desde el espacio. Cuanto mayor es la cantidad de roca que separa los instrumentos de la superficie, mayor es la protección disponible.

Los investigadores utilizan el material geológico que ya existe para generar un entorno protegido (Fuente: SNOLAB). SNOLAB

El laboratorio está pensado precisamente para estudiar fenómenos difíciles de detectar en condiciones normales. En su interior, los equipos científicos pueden realizar mediciones con una interferencia mucho menor y buscar señales asociadas con partículas y procesos que todavía plantean grandes interrogantes.

Cómo la Cordillera funciona como un escudo natural

La propia montaña es una pieza esencial de la infraestructura. En lugar de construir una enorme estructura artificial para bloquear la radiación, los investigadores utilizan el material geológico que ya existe para generar un entorno protegido.

Este tipo de instalaciones resulta especialmente valioso para experimentos de física de partículas, donde una señal extremadamente débil puede quedar completamente disimulada por las partículas cósmicas. La profundidad permite reducir ese problema y mejorar las posibilidades de detectar fenómenos poco frecuentes.

La construcción bajo los Andes demuestra así que una montaña puede convertirse en una herramienta científica de enormes dimensiones. Miles de metros de roca separan los experimentos de la superficie y proporcionan el aislamiento necesario para investigar algunos de los fenómenos más difíciles de observar.