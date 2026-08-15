La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) selló en las últimas horas un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores correspondientes a la Rama 17. El entendimiento paritario define un esquema mixto que combina subas porcentuales con bonos no remunerativos mensuales, acumulando un incremento total del 23,5% al final del período.

Uno de los puntos más esperados por los trabajadores era la definición de una suma fija para recomponer los ingresos atrasados. En este sentido, el gremio confirmó el pago de un bono compensatorio de $ 210.000 correspondiente a los meses de abril a julio.

Según detalla el documento oficial, este monto no se pagará todo junto, sino que se abonará en tres cuotas iguales y consecutivas (tres pagos de $70.000).

Cómo es el esquema de aumentos mes a mes

El cronograma pactado entre el sindicato y las cámaras empresarias establece incrementos escalonados y el pago ininterrumpido de sumas no remunerativas. El detalle mensual es el siguiente:

Agosto 2026: Aumento del 4% + Bono no remunerativo de $30.000.

Septiembre 2026: Sin aumento porcentual + Bono de $40.000.

Octubre 2026: Aumento del 4% + Bono de $30.000.

Noviembre 2026: Sin aumento porcentual + Bono de $50.000.

Diciembre 2026: Aumento del 4% + Bono de $40.000.

Enero 2027: Aumento del 2% + Bono de $40.000.

Febrero 2027: Sin aumento porcentual + Bono de $40.000.

Marzo 2027: Aumento del 3,5% + Bono de $25.000.

Cláusula de revisión y nueva base de cálculo

Con la aplicación de este esquema, el salario de los metalúrgicos de la Rama 17 alcanzará una suba total del 23,5% al 1° de abril de 2027.

Además, se fijó que a partir de esa misma fecha se aplicará un aumento del 4% que funcionará exclusivamente como base de cálculo para las futuras discusiones salariales.

Para monitorear el impacto de la inflación en los salarios acordados, las partes dejaron por escrito una cláusula de revisión. Los representantes del gremio y los empresarios volverán a sentarse a la mesa de negociaciones durante la primera quincena de febrero de 2027.