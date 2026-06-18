Con la inflación de mayo confirmada en 2,1%, según el dato publicado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ya se puede calcular el próximo aumento para jubilados y pensionados, aunque también ya se sabe que el pago de julio verá un atraso para todos los beneficiarios.

De acuerdo al régimen de movilidad vigente, los adultos mayores pueden calcular cuánto van a cobrar en el séptimo mes del 2026 a la vez que se espera que haya un bono adicional junto a las liquidaciones.

¿Por qué se atrasó el calendario de julio?

Pese a que el esquema de pagos del próximo mes iniciará en la misma fecha que el de junio, en el comienzo de la liquidación, habrá un fin de semana largo. Por eso, todos los beneficiarios verán un atraso en sus cobros.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio de 2026.

Fin de semana largo del jueves 9 de julio al domingo 12.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

Jubilados y pensionados con haberes mayores

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio de 2026.

El calendario ANSES verá una demora por el feriado.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?

Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado experimentará una suba que lo ubicará en la base de los $ 411.787,67. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 481.787,67 de bolsillo en el cuarto mes del año.

Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima trepar hasta los $ 2.770.941 , marcando el techo de las liquidaciones para este período.

El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,1 %.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 329.430,13 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en julio?

El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más.



