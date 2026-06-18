El organismo mantiene vigente un pago único destinado a cubrir parte de los gastos funerarios. Foto: El Cronista.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un beneficio poco conocido que busca reducir el impacto económico que enfrentan las familias tras el fallecimiento de un jubilado o pensionado.

El beneficio se denomina Subsidio de Contención Familiar, que consiste en un reintegro único que se otorga a aquellos que puedan comprobar haber cubierto los gastos del sepelio.

A pesar de que la cantidad es estable, un número considerable de personas ignora la posibilidad de solicitarlo y el plazo límite para poder hacerlo. Por tal motivo, la institución reafirma anualmente el procedimiento para su gestión y define quiénes tienen prioridad para recibirlo.

¿Qué es el Subsidio de Contención Familiar?

Es una asistencia financiera que ANSES concede una única vez para reembolsar gastos relacionados con el sepelio, cremación o inhumación de un jubilado o pensionado .

No opera como una pensión ni como una prestación periódica: se efectúa un pago único y únicamente a quienes efectivamente verifiquen que han tenido el gasto.

Este reintegro se puede gestionar junto con el procedimiento de pensión por fallecimiento, permitiendo que ambos trámites se inicien al mismo tiempo.

¿Quiénes pueden pedir el subsidio: orden de prioridad?

El organismo clasifica tres grupos, en este orden:

Personas que pagaron el servicio funerario y presentan la factura a su nombre. Viudos, convivientes previsionales o hijos con derecho a la pensión por fallecimiento. Herederos, si no hay familiares con derecho previsional y tampoco hay factura de sepelio.

El trámite debe realizarse dentro del año posterior al fallecimiento del beneficiario. Si se supera dicho plazo, ANSES no procederá con la liquidación.

¿Cuánto se cobra por el subsidio y qué documentos hay que presentar?

ANSES actualizó los valores, estableciendo la suma en $ 15.000, que se otorga en una sola ocasión. Aunque esta cantidad no abarca el costo total de un servicio funerario, actúa como un reintegro parcial que se transfiere a la cuenta bancaria del solicitante.

En cuanto a los aspectos administrativos, es importante destacar que los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad para acceder a este beneficio, que es fundamental para aliviar parte de los gastos en momentos difíciles.

Para solicitar el subsidio, ANSES requiere documentación fundamental, la cual varía según cada situación: