Los jubilados recibirán un nuevo aumento tras el pago del aguinaldo. Se trata de la ley de movilidad, normativa mediante la cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incrementa los haberes de los adultos mayores mes a mes.

De cuánto es el aumento para jubilados y pensionados

El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, por lo que la suba será equivalente y la jubilación mínima pasará a ser de $ 411.787,67.

Al monto se le debe sumar el bono de $ 70.000, por lo que nadie percibirá un haber menor a $ 481.787,67. Por su parte, el haber más alto escalará hasta los $ 2.770.941.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 329.430,13 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

Cuándo cobran los jubilados en julio

El calendario de pagos de julio quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo