La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF, PNC, el cual contempla en mayo un incremento en línea con el reciente dato de inflación. En el quinto mes del año, el organismo precisó que los beneficiarios cobrarán sus haberes con un aumento del 3,38% como consecuencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC correspondiente a marzo 2026. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $ 393.174,10. Por otra parte, el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2026 alcanzará los $ 2.645.689,38. Cabe destacar que, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 463.174,10 de bolsillo en el quinto mes del año. En mayo, las jubilaciones y pensiones quedarán fijadas en los siguientes montos: La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: Con el nuevo aumento, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera: Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: