La Intendencia de Montevideo realizará el próximo viernes 4 de setiembre un paseo al departamento de Colonia destinado a personas mayores de 60 años, que incluirá visitas al Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y la Estancia Anchorena.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, de forma presencial o telefónica, y los cupos son limitados.

La actividad comenzará a las 8 de la mañana con salida desde la Intendencia de Montevideo por la calle Soriano, entre Santiago de Chile y Ejido. El regreso está previsto para aproximadamente las 19.30 horas.

Este paseo está pensado para personas mayores de 60 años y fue catalogado por la Intendencia como de “dificultad media”, debido a que supone ascensos y descensos del ómnibus, recorridos por calles adoquinadas y caminatas.

Por ese motivo, es necesario que los participantes puedan trasladarse de manera autónoma. Al momento de anotarse se realizará una breve evaluación para determinar esta condición.

La Intendencia de Montevideo recomienda concurrir al paseo con calzado cómodo y antideslizante.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas podrán anotarse desde el 24 hasta el 28 de agosto a través de dos modalidades:

✔ La inscripción telefónica se realizará a través del 1950, internos 8907, 8610 y 8611.

✔ También es posible hacerlo de manera presencial en Soriano 1426, Edificio Anexo de la Intendencia, piso 1, de lunes a viernes entre las 10 y las 15.45 horas.