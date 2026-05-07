La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el próximo calendario de pagos completo para jubilados, pensionados y todas las prestaciones sociales. En este sentido, los adultos mayores verán un retraso respecto al esquema de abril. En el quinto mes del año, el organismo precisó que las pensiones y jubilaciones tendrán un aumento del 3,38% como consecuencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC correspondiente a marzo 2026. Sin embargo, con esta suba, algunos beneficiarios dejarán de cobrar el bono de $ 70.000 en esta liquidación. Como el esquema de abril inició el 10 de abril, los adultos mayores verán una demora en la liquidación de este quinto mes. Esto se debe a que la primera fecha será el 11 de mayo y así, se genera un retraso de un día. Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada pasa a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral. Las pensiones también reflejan el aumento por inflación: Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional. Con el último aumento por movilidad del 3,38%, el piso previsional se fijó en $ 393.174,10 mensuales. Junto con la actualización de haberes por movilidad se acreditará un extra que dejará la mínima en $ 463.174,10. El extra que tiene como objetivo reforzar los ingresos de los adultos mayores solo se pagará a quienes cobren entre $ 393.174,10 y $ 463.174,10. De esta manera, quienes perciban una jubilación superior a la mínima recibirán un complementario hasta alcanzar la última cifra.