La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba les dio la mejor noticia a sus beneficarios que tendrá impacto en todos los cobros y abarca a todas las categorías de jubilados y pensionados. Aunque también habrá una mala, se trata de que el calendario de pagos de julio de 2026 verá un pequeño atraso respecto al cobro anterior.

Además, el Gobierno provincial anunció que también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 800.000 tras la actualización de este mes.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos?

Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas por terminación del DNI, todos los titulares accedieron a sus haberes el pasado martes 30 de junio, según indicó el ente oficial.

Como la vigente liquidación se dio el viernes 31 de julio, los jubilados y pensionados verán un retraso de un día en el cobro del séptimo mes del 2026, ya que se debe acotar el calendario habitual.

Los jubilados de Córdoba cobran el último día hábil del mes. Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

¿Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026?

Pese a que el Gobierno había modificado el formato de cobros, se decidió volver al calendario tradicional. Además, con el último incremento, el haber promedio escaló a casi a un millón y medio de pesos .

Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.762.535, mientras que la mínima se fue a $ 800.000 desde febrero según anunció el gobernador Martín Llaryora.

Los últimos aumentos aplicados por la Caja de Jubilaciones de Córdoba registraron una suba promedio del 1,22% en junio respecto a mayo. Esto se debe a que las actualizaciones de los haberes provinciales se calculcan por sectores y replican los acuerdos paritarios de los trabajadores activos de cada rubro.

Los pensionados cobrarán una media de $ 1.712.816 en junio. Además, el Gobierno cordobés decidió volver a aumentar las jubilaciones mínimas generales tras la suba que las había llevado a $ 800.000 en febrero, tras el acuerdo de un pago retroactivo firmado con ANSES.

Jubilados: quiénes acceden al bono de $ 100.000 en julio

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran.

El Gobierno indicó que el extra se mantendrá vigente mientras la provincia reciba los fondos de ANSES.