Es oficial | Cambia el calendario de ANSES y retrasan los pagos para los jubilados en julio: a quiénes afecta Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026, que contempla las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Como es habitual, el cronograma de ANSES fue organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Es oficial | Cambia el calendario de ANSES y retrasan los pagos para los jubilados en julio: a quiénes afecta Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock Kwangmoozaa

En esta oportunidad, el esquema de pagos presenta modificaciones debido al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable del 10 de julio, por lo que algunos depósitos para jubilados y pensionados fueron reprogramados para adecuarse al fin de semana extra largo.

Cómo queda el calendario de pagos para jubilados

Con el feriado nacional por el Día de la Independencia, los pagos del jueves 9 y viernes 10 de julio no se emitirán. De este modo, la entrega de haberes por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se retomará el lunes 13.

Respecto al calendario, se realizará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

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Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en julio

Además, durante este mes los beneficiarios recibirán un incremento del 2,15% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, conforme a las resoluciones oficiales publicadas por el organismo.

A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos, medida ratificada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 532/2026.

De tal modo, la jubilación mínima será de $ 411.989,33 y ascenderá a $ 481.989,33 al sumarse el bono. Por su parte, la jubilación máxima se ubicará en $ 2.772.298,06.