La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 2,1% para los haberes que se cobran en julio. En este contexto, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos para la AUH y el SUAF, lo que implica cambios en los requisitos para acceder a las asignaciones familiares.

Sin embargo, el organismo previsional informó que, además del ajuste basado en la inflación que se oficializó a través de la Resolución 187/2026, muchas familias podrán mantener el beneficio debido a un cambio que decidieron mantener a pesar de la intención de un funcionario oficialista.

¿Por qué te pueden dar de baja de la AUH en julio?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir la prestación si los ingresos del grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en julio se ubica en $ 372.400 mensual y en $1.862 por hora.

Las otras condiciones para perder la prestación son las siguientes:

Que el hijo cumpla 18 años, salvo cuando se trate de una persona con discapacidad.

Que uno de los progenitores consiga un empleo registrado o se inscriba en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), en cuyos casos se pasa a a cobrar asignaciones familiares del SUAF. También se da la baja de la asignación universal por hijo si uno de los padres de inscribe como autónomo.

Permanecer fuera de la Argentina durante más de 90 días corridos.

No presentar la Libreta de AUH. Desde el año pasado, Anses volvió a suspender los pagos a las familias que incumplen con este requisito obligatorio.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, y beneficiarios del fondo de desempleo, los ingresos no deberán superar los $ 2.896.244 por progenitor y los $ 5.792.487 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación.

Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor Gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $1.093.851 $70.651 $70.651 $152.339 $141.098 $152.339 Entre $1.093.851,01 y $1.604.239 $47.657 $62.941 $94.274 $125.368 $125.368 Entre $1.604.239,01 y $1.852.148 $28.825 $56.731 $85.129 $113.290 $113.290 Entre $1.852.148,01 y $5.792.487 $14.872 $29.079 $43.518 $57.581 $57.581

La decisión del Gobierno sobre la auh

La Asignación Universal por Hijo se creó en 2009 con el Decreto 1602/2009. Esta medida contemplaba un máximo de cinco hijos por familia. No obstante, esa restricción dejó de aplicarse en 2020 con la entrada en vigencia del Decreto 840/2020. Desde entonces, ANSES liquida la prestación por cada hijo de hasta 18 años o con discapacidad sin tope etáreo.

Mientras formaba parte de la Cámara de Diputados, José Luis Espert había propuesto limitar el pago de la AUH para las familias con más de cinco niños a cargo. Sin embargo, el Gobierno finalmente decidió no aplicar esta medida y el pago se mantendrá.

Por otro lado, las madres con, al menos, 7 menores a cargo pueden cobrar la PNC para madre de 7 hijos o más.

¿Cuánto se cobra por la AUH en julio 2026?

Con el aumento del 3,38%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera:

AUH Estándar (por hijo) $118.439,20 $29.609,80 $148.049,00 AUH por Hijo con Discapacidad $385.649,60 $96.412,40 $482.062,00 AUH Zona Desfavorable $153.971,20 $38.492,80 $192.464,00

Requisitos para cobrar la AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para su cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos: