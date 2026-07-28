Oficial y confirmado | Todos los jubilados y pensionistas deberán presentar la acreditación de vivencia para seguir cobrando su pensión en estos casos

La Defensoría de la Tercera Edad informó de cuánto es la canasta básica para jubilados que vio un incremento de apenas el 1% en comparación a los montos registrados en mayo. De esta forma, se puede estimar cuánto dinero necesita un adulto mayor para no ser pobre .

El relevamiento del organismo público consideró los gastos mínimos necesarios para los centros urbanos más poblados como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense , Córdoba, Mendoza y Rosario.

El informe destacó que el valor estimado de la canasta básica se encuentra muy alejado de la jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuánto tiene que ganar un jubilado para no ser pobre?

La Defensoría de la Tercera Edad indicó que el costo de la canasta básica del jubilado en junio trepó a $1.639.508 con una suba por encima del 1% sobre el monto de mayo que se había ubicado apenas por debajo de 1.6 millones de pesos.

Este relevamiento se realiza semestralmente con base en las grandes zonas urbanas del país y se tienen en cuenta estos factores:

vivienda,

medicamentos,

alimentación,

limpieza,

transporte.

Los jubilados necesitan un ingreso mayor al millón y medio para no ser pobres.

¿Cómo se conforma la canasta básica de jubilados?

Vale remarcar que el cálculo incluyó los descuentos habituales en farmacias, según la cobertura promedio de obra social de los jubilados. Sin embargo, con el recorte de beneficios en PAMI, como la reducción en los porcentajes de descuento de remedios recetados y el retiro de ciertos remedios de venta libre, se incrementó el gasto estimado.

Según el informe, los medicamentos representan el 27% de la canasta como principal costo. Luego lo siguen los alimentos con un 23% y la vivienda con un 19%.

El total de la canasta básica del jubilado está compuesto de la siguiente forma:

Alquiler, expensas y servicios: $1.335.378.

Comida y almacén: $610.507.

Cuidado personal y ropa: $228.750.

Salud y farmacia: $179.611.

Mantenimiento del hogar: $68.623.

¿Cuánto cobran los jubilados en agosto?

Los adultos mayores y pensionados verán el ajuste correspondiente a agosto y en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $ 70.000 que el Gobierno decidió renovar y mantener congelado para este mes .

Montos ANSES agosto 2026