El avance de compañías chinas en el negocio del litio argentino suma un nuevo movimiento. Argentina Lithium & Energy Corp. anunció la firma de un acuerdo marco con la firma Xi’an Lanshen New Material Technology que prevé inversiones por hasta u$s 100 millones para el desarrollo del proyecto salteño Rincón Oeste. El entendimiento establece una hoja de ruta técnica y financiera en etapas que permitirá a la empresa asiática alcanzar hasta un 30% de participación en la subsidiaria local de Argentina Lithium, Argentina Litio y Energía (ALESA), que es el vehículo a través del cual se desarrolla el proyecto. El ingreso se daría mediante aportes progresivos atados a hitos de avance en exploración, estudios y construcción. El acuerdo confirma una tendencia que se consolida en el país: la creciente presencia de capitales chinos en el litio, un insumo estratégico para la producción de baterías y la electrificación de vehículos. En este caso, el foco está puesto en la incorporación de tecnología de extracción directa de litio (DLE), un método que busca mejorar la eficiencia frente a los sistemas tradicionales de evaporación. El esquema se divide en tres etapas. La primera contempla pruebas piloto, validación de procesos y estudios de prefactibilidad. La segunda apunta a avanzar en la ingeniería de factibilidad definitiva, incluyendo aspectos ambientales y regulatorios. La tercera, y más relevante en términos de inversión, prevé la construcción de una planta a escala comercial con capacidad para producir 5000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. En esta última fase, Lanshen aportaría cerca de u$s 95,9 millones mediante un esquema integral que incluye ingeniería, provisión de equipos, montaje y puesta en marcha de la planta, además de entrenamiento operativo, bajo un modelo llave en mano. El proyecto Rincón Oeste cuenta con recursos estimados superiores a las 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y se ubica en pleno “triángulo del litio”, una de las regiones de mayor potencial a nivel global. Su desarrollo está condicionado al cumplimiento de hitos técnicos, aprobaciones ambientales y la obtención de financiamiento, entre otros requisitos. El acuerdo también se da en un esquema societario más amplio que incluye a Stellantis, el gigante automotriz global, que ya posee el 19,9% de ALESA y derechos de compra de producción a largo plazo, lo que refleja el interés de la industria por asegurar el suministro de materias primas críticas. Argentina Lithium controla más de 3700 hectáreas de concesiones mineras en el Salar de Rincón, en Salta, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentran bajo opción de compra. Tiene participación en Antofalla Norte, Pocitos e Incahuasi. El avance de Lanshen se inscribe en una estrategia más amplia de empresas chinas para posicionarse en la cadena global del litio mediante inversiones directas en proyectos en el exterior, especialmente en América del Sur. En ese contexto, Argentina ya cuenta con antecedentes relevantes. Uno de los casos también en litio es el de Exar, la principal empresa productora de carbonato de litio de Argentina. Esa sociedad opera el proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, donde Lithium Argentina es socia de la china Ganfeng Lithium, que posee la mayoría accionaria. Cauchari-Olaroz, ubicado en la Puna jujeña, se trata de un emprendimiento basado en salmueras que produce carbonato de litio a gran escala mediante el método de evaporación en piletas. Su puesta en marcha marcó un hito para la Argentina al posicionarla como proveedor relevante en el mercado global y evidenció la capacidad de asociación entre capitales internacionales —incluidos los chinos— y operadores locales para desarrollar proyectos de gran envergadura. Otros casos se dan en Tres Quebradas (Catamarca) y Veladero (San Juan), con empresas líderes como Zijin Mining y Shandong Gold, respectivamente. Sobre el acuerdo firmado hoy, Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium, se pronunció sobre la necesidad de avanzar en este tipo de proyectos con empresas que gestionen el riesgo de capital. El ejecutivo dijo que “Este acuerdo marco supone un importante paso adelante en lo que respecta al posible desarrollo de Rincón Oeste y marca una clara transición de la colaboración inicial hacia la negociación de acuerdos definitivos que incluyan un marco técnico y de inversión claramente definido. Al estructurar hasta u$s 100 millones en aportes por fases vinculadas a hitos clave del desarrollo, tenemos la oportunidad de avanzar significativamente en el proyecto al tiempo que gestionamos el riesgo de capital. La experiencia de Lanshen permitiría acelerar los plazos, mejorar las tasas de recuperación y avanzar hacia un modelo de producción escalable y eficiente alineado con la demanda mundial de litio”. Zhijun Feng, presidente de Lanshen, coincidió con una mirada de largo plazo: “El acuerdo establece una vía clara para implementar nuestra tecnología DLE en las fases piloto, de ingeniería y comercial, y esperamos avanzar con Rincón Oeste a través de la fase de viabilidad hasta llegar a la producción”, dijo.