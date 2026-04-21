El exministro de Economía, Nicolás Dujovne, analizó la situación económica dado también el contexto global y pronosticó a cuánto llegará la inflación este año. Según sus estimaciones, se ubicará muy por encima de las expectativas del Gobierno. “Son procesos no lineales, con muchos avances y retrocesos”, expresó sobre el descenso de un proceso inflacionario. “En donde la prudencia fiscal se mantiene, la inflación se puede mejorar y puede seguir bajando”, apuntó. En este sentido, el exministro consideró las decisiones económicas impulsadas por el Gobierno. “Hoy el mundo no crece a grandes tasas. Crecer al 4% anual como la Argentina está bastante bien. Porque para que crezca más tendría que haber un boom en los salarios”, analizó Dujovne. “ Y para que crezcan los salarios necesitamos varios años de mejora en las inversiones. Eso va a llevar un tiempo y hoy no hay una varita mágica que nos haga crecer al 5%: es una fantasía”. Además, analizó la situación actual en términos de crecimiento. “Es una economía heterogénea con sectores que les va mejor que a otros. Por supuesto la fantasía de que todo se arbitre inmediatamente y que el empleo que destruye un sector va a parar al otro rápidamente no ocurre", dijo. “Y en el medio son transiciones que son dolorosas socialmente”, agregó al contradecir un razonamiento que el Presidente expresó en varias oportunidades en relación con su idea del empleo. Por eso, opinó que las políticas aplicadas “no están mal, pero aún falta claridad”. Y apuntó: “Las mejoras que podemos tener en lo fiscal, en este momento, son marginales”, subrayó. Sin embargo, destacó: “El Gobierno de Milei logró el nivel de apertura económica más grande desde los 90”. Al ser consultado sobre las dificultades para bajar la cifra de inflación, Dujovne opinó sobre las políticas económicas dado el actual contexto global. “Si linealmente vamos convergiendo al 1,5% de inflación a fin de año, vamos a terminar entre el 28% y el 29%”, puntualizó. Se trata de un valor por encima del 10,1% que había estimado el Gobierno luego de haber aprobado en diciembre el Presupuesto 2026. “A Chile le llevó muchos años bajar la inflación. Primero pusieron bandas, después flotaron. Pero siempre tuvo prudencia fiscal y apertura económica”, indicó el exfuncinario al comparar el caso del país vecino. “Uruguay, luego de la crisis que tuvieron en 2002, tuvo un descenso importante de la inflación. Primero 30%, después 20%. Es un proceso lento”, sostuvo. En su análisis, el exministro de Mauricio Macri destacó la importancia las decisiones políticas en este tipo de procesos. “Al hablar de inflación se pueden dar explicaciones monetarias, pero también políticas. Y la política monetaria de (Javier) Milei no fue tan contractiva. La política fue heterodoxa en lo económico y eso se notó en la inflación”, resaltó. En ese sentido, Dujovne evaluó el impacto del “amesetamiento inflacionario” en los precios y salarios. “En el último año la carne subió un 55% y los precios relativos de servicios también subieron. Estos factores que parecen ir adelante van a ser muchísimo más moderados en los próximos meses”, dijo. “El sufrimiento de algunos sectores tiene que ver más con la apertura económica y los impuestos distorsivos que con el tipo de cambio”, diferenció el economista. “Y esto no lo digo desde una posición dogmática ni ideológica”, aclaró. “Sino más bien porque hoy en la Argentina los salarios en dólares y en términos reales están muy bajos”.