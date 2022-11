La promesa sobre la inflación y Vaca Muerta que Sergio Massa le hizo a los senadores

El que avisa no traiciona. Los senadores del Frente de Todos respaldaron el Presupuesto 2023 y le prometieron a Sergio Massa acompañar la ley en el recinto, aunque a cambio tuvo que escuchar pedidos, reclamos y hasta alguna advertencia como la del entrerriano Edgardo Kueider que insiste con sumar a su provincia a la tarifa diferencial por las altas temperaturas que sí tendrán otras provincias. Se rebeló y no firmó el dictamen.

En el asado que tuvo lugar en el Ministerio de Economía Kueider avisó que votará en contra -en particular- del beneficio al norte y al sur, por calor y frío, por sentir que Entre Ríos aporta sin beneficio alguno y puso en duda cómo se financiará esa quita. Lo repitió en la tarde de ayer durante la segunda y última reunión de la comisión de Presupuesto en la que se firmó el dictamen tras un debate de apenas dos horas. Aunque hubo roces entre oficialismo y oposición, el apoyo a la ley ya se había negociado en paralelo al tratamiento en Diputados y salió sin modificaciones.

Kueider no fue el único que hizo oír su voz en la cita del interbloque del Frente de Todos con funcionarios en el último piso del Palacio de Hacienda. Hábil negociador, el ministro los "ablandó" mostrándoles la increíble vista que ofrece la terraza del edificio desde donde pudieron apreciar el Centro Cultural Kirchner iluminado, Casa Rosada y Plaza de Mayo. La foto conjunta del ministro, los secretarios (Raúl Rigo, Flavia Royón, Juan José Bahillo, Ariel Sujarchuk y Ricardo Casal) y el titular de la Aduana (Guillermo Michel) junto al interbloque fue con esa vista panorámica detrás. También se sumaron el titular del Indec, Marco Lavagna y Raúl Pérez -armador político- que junto a Michel encabezan el equipo más cercano a Massa.

El ministro, que supo discutir como presidente de la Cámara baja con el ex titular de Economía Martín Guzmán, agradeció a los senadores y dejó que cada uno hiciera su pregunta o presentara su queja. Luego, sentado en la cabecera junto a la vicepresidenta del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, respondió uno por uno. La presencia de Fernández Sagasti, Di Tullio, Oscar Parrilli y la secretaria administrativa María Luz Alonso dieron cuenta del respaldo no sólo del interbloque sino del kirchnerismo duro más allá de las palabras.

Massa habló de un "tiempo dorado" los próximos cuatro años y describió su plan para bajar casi a la mitad la inflación. No será inmediato

Poco se habló del 2023 y las recientes declaraciones de Massa descartando su propia candidatura. Lo más relevante, según contaron varios participantes, fue que explicó cómo aspira a bajar un 50% la actual inflación. No será en lo inmediato pero sí para la fecha de la próxima elección, apuntó.

Dijo también que entre el 2023 y el 2027 "va a ser un 'tiempo dorado' para la Argentina, con un impacto económico muy fuerte de Vaca Muerta". Y subrayó que "sería una pena ver eso desde afuera".

UN PEDIDO PARA CONCENTRARSE EN LA GESTIÓN

En rol más de líder que de ministro, bajó una consigna: "Trabajar para ganar" en las elecciones del próximo año, razón por la que viene pidiéndole al presidente Alberto Fernández el armado de una mesa política del Frente de Todos que incluya no solo al PJ sino a todos los partidos, como el Frente Renovador, el suyo.

Entre otras cosas el funcionario describió el estado en que encontró el ministerio, hizo una lista de lo que cree debe hacerse y pidió acompañar el Presupuesto, herramienta "fundamental" para encaminar las metas que se proponen para el próximo año.

Sus invitados le agradecieron la cena, el diálogo y el "trabajo en equipo". En esa línea se expresaron varios de los presentes entre quienes se destacaron Lucía Corpacci (vicepresidenta del Bloque Nacional y Popular); Ricardo Guerra (presidente de la comisión de Presupuesto); y los senadores María Teresa González, Sergio Leavy, Guillermo Andrada, Pablo Yedlin, Silvia Sapag, Maurice Closs, Nora Giménez, Adolfo Rodríguez Saá, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, José Neder, Gerardo Montenegro, Carlos "Camau" Espínola y Guillermo Snopek.

Los senadores Ricardo Guerra y Martín Doñate (Frente de Todos) tras la firma del dictamen del Presupuesto

En otro gesto de cintura política, invitaron a la senadora Clara Vega, peronista que ingresó a la cámara alta como candidata de Cambiemos que armó su propio bloque, Hay futuro Argentina. Vega es una opositora light que define su voto, explica, según la conveniencia para su provincia.

Además de comer un asado "muy, muy rico", según contó un senador, acompañado con ensalada de radicheta y tomates cherry, algunos legisladores confesaron salir impresionados con el manejo de la información del ministro. "Siempre está muy informado pero en este rol se lo ve muy empapado de los temas", resumió el encuentro uno de los participantes que se quedó con varios más hasta la una de la madrugada.

CRUCE POR LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE

Ricardo Guerra (FdT) y Víctor Zimmerman (UCR) presidieron la reunión comisión de Presupuesto en el Senado

Este jueves, entre las 15 y las 17, la comisión de Presupuesto tuvo un breve debate y emitió dictamen a favor del Presupuesto que se votaría en el recinto la próxima semana.



En la comisión hubo algunos momentos tensos como el intercambio entre la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (JxC) y Di Tullio que defendió la oposición de los bonaerenses respecto a los subsidios al transporte. "No miren al conurbano, miren a la Capital Federal. Todos los argentinos subsidiamos 32 líneas de la Ciudad de Buenos Aires que no pasa del otro lado de la General Paz. La provincia de Buenos Aires recibe el 9% de subsidios de los nacionales para el transporte y el 91% lo pone el pueblo para que el boleto salga $18, pero lo pone mi pueblo de la provincia, no todos los pueblos de las provincias del país", planteó Di Tullio mientras Tagliaferri le mostraba papeles con números distintos.