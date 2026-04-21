Se ha vuelto habitual una simplificación tan provocadora como imprecisa: llamar nazi a quien resulta incómodo. No es un intento de comprender, sino de reducir. Javier Milei es percibido por muchos como una figura autoritaria: confrontativo, disruptivo, con una forma de ejercer el poder que desafía los códigos tradicionales. Esa percepción lo empuja, casi automáticamente, hacia categorías extremas. Pero no alcanza para sostener la etiqueta. Usar el término “nazi” de forma indiscriminada no es un exceso retórico menor. Es un error intelectual. Cuando una categoría de extrema gravedad histórica se utiliza sin criterio, deja de describir la realidad y comienza a distorsionarla. Si todo puede ser nazi, el nazismo pierde significado. Para ordenar el análisis, alcanza con una distinción básica. El liberalismo parte de un principio estructural: el individuo no pertenece al Estado. A partir de allí, se orienta a limitar el poder político, proteger la propiedad privada y garantizar la autonomía personal. El socialismo parte de una lógica distinta, y opuesta: la organización económica debe responder a un diseño colectivo. En ese marco, el Estado asume un rol central en la asignación de recursos y en el control —directo o indirecto— de la producción. En el socialismo de izquierda —en su versión más pura, el comunismo— la subordinación del individuo es explícita. El Estado es propietario de los medios de producción y la propiedad privada desaparece como institución efectiva. El individuo no puede registrar ni disponer. No hay ambigüedad: el sistema está por encima de la persona. En otras configuraciones —como formas de socialismo de derecha o corporativo— la propiedad privada subsiste formalmente, pero su uso queda subordinado a decisiones políticas. El individuo conserva el título, pero el Estado usa y dispone. En un caso, la subordinación es directa. En el otro, operativa. En ambos, el resultado es el mismo: la autonomía individual queda limitada por un orden colectivo definido desde el poder. No es una diferencia de grado. Es una diferencia de lógica. En el liberalismo, en cambio, la dinámica es inversa. El poder no se concentra: se distribuye. No se organiza en bloques: se fragmenta. No se canaliza a través de estructuras únicas: se dispersa entre individuos que toman decisiones autónomas. Desde esta perspectiva, la distinción relevante no es entre izquierda y derecha, sino entre socialismo —en sus distintas formas— y liberalismo. Entre sistemas que subordinan al individuo y sistemas que buscan limitar esa subordinación. El nazismo —el Partido Nacional Socialista Alemán— es una forma extrema de socialismo de derecha: mantuvo estructuras de propiedad formal, pero subordinó su uso al proyecto político del Estado; articuló el poder mediante una centralización intensa y su coordinación con sectores económicos; y organizó la sociedad en función de un objetivo colectivo superior, definido en términos nacionalistas y raciales. Sus rasgos específicos —la dimensión racial, el carácter genocida, la radicalización totalitaria— lo convierten en un fenómeno singular, pero no en liberal. Por el contrario, lo ubican en el extremo opuesto. En ese contexto, afirmar que Milei es nazi no solo es incorrecto. Es conceptualmente inviable. Y, más importante aún, impide ver el problema real. La confusión surge de mezclar dos planos distintos: la forma en que se ejerce el poder y la estructura de ideas que lo orienta. El autoritarismo pertenece al primer plano. Describe un estilo: centralización, confrontación, baja tolerancia al disenso. Pero no define una doctrina. Un liderazgo puede ser autoritario en su forma y, al mismo tiempo, impulsar una expansión de la libertad individual. Y también puede ocurrir lo contrario: estilos moderados que consolidan mayores niveles de control. Evaluar sistemas por su tono implica ignorar su estructura. En el caso argentino, lo que aparece no es un fenómeno totalitario, sino una tensión: la coexistencia de un programa orientado a ampliar márgenes de libertad con un estilo de ejercicio del poder que puede resultar autoritario. Esa tensión es el problema real. Reducirla a una etiqueta extrema no es una forma de comprensión. Es una forma de renunciar a comprender, *El autor es inversor, Licenciado en Economía (MBA) y autor de “Principios del Poder”. Su trabajo se enfoca en la educación para la inteligencia estratégica: el desarrollo de la capacidad de pensar con claridad, tomar decisiones superiores y construir poder real en contextos complejos.