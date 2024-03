Un ministro de Milei le envió un guiño a Kicillof y sorprendió a todos: "Hay que escucharlo"

Pese a la negativa de Axel Kicillof de sellar el Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, un hombre fuerte del Gobierno nacional aún confía en torcer la historia y llegar a un acuerdo con el gobernador bonaerense a través del diálogo.

"A Axel hay que escucharlo, por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en el rumbo de la Argentina, con las diferencias que tengamos", aseguró este martes Guillermo Francos, en un guiño a un Kicillof que se mostró completamente en desacuerdo con la convocatoria.

"Está claro que tiene una visión ideológica diferente a la del gobierno nacional, pero eso no quiere decir que no podamos coincidir en algunos puntos. Nosotros vamos a intentar con todos los gobernadores, incluido con Axel, con quien yo tengo una relación, lo he tratado y le tengo respeto, es el gobernador de una provincia, ha sido electo por el pueblo de la provincia", agregó el actual ministro del Interior.

"Reclamos recíprocos" entre Nación y los gobernadores

El núcleo duro de gobernadores peronistas cuestiona el "condicionamiento" de la convocatoria, con la Ley Bases de por medio. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias bonaerenses, Kicillof le pidió al presidente "dejar de extorsionar gobernadores".

"Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias", destacó el exministro de Economía de la Nación.



El mismo discurso replicaron otros mandatarios provinciales como Ricardo Quintela, en La Rioja, o Sergio Ziliotto, en La Pampa.

Al respecto, Francos reconoció la validez del reclamo de los gobernadores, pero insistió en su idea de acercar posiciones.

"Estamos buscando un camino de acuerdos hacia el futuro, por eso el presidente al final de su discurso del viernes convocó a todos los actores de la política argentina a un pacto del 25 de mayo donde sellemos las bases de una nueva etapa del país donde tengamos como eje central la libertad".

"Si ponemos en la mesa el planteo de los gobernadores y Nación, claramente hay reclamos recíprocos que tienen que hacerse ambos, algunos que tienen que ver con instrumentos para manejar la crisis y otros que tienen que ver con solucionar problemas fiscales en las provincias, nosotros estamos dispuestos a conversar sobre los dos", afirmó el ministro.