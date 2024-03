Tras 48 horas de silencio, Kicillof le respondió a Milei: "El pueblo y la historia juzgarán el goce sádico por el sufrimiento ajeno"

El gobernador Axel Kicillof finalmente abrió este lunes el 152° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, tras el inicio de la sesión el pasado viernes y el paso a un cuarto intermedio. Su discurso llegó a 48 horas de las palabras de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa frente al cual el mandatario bonaerense evitó reaccionar hasta este lunes.

En resumen, durante una hora y 45 minutos, Kicillof acusó al Presidente de poner en marcha medidas que constituyen "una masacre social" aunque aseguró que desde su gestión buscará "frenar, defender, proteger, todo lo que se esté atacando desde el gobierno central" aunque reconoció que deberá hacer "más esfuerzo" por las posibilidades "limitadas" de recursos.

Sobre el final le puso límites y condiciones a la reunión de gobernadores en Casa Rosada y al Pacto del 25 de Mayo: "Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing... arranquen nomás si no llegamos". Luego propuso su propio pacto de siete puntos, entre ellos "la derogación del DNU ilegal, anticonstitucional" y "el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y que favorece únicamente al narcotráfico".

En el arranque había agradecido la posibilidad de postergar su participación para responder al "extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina" y había alertado que "los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste".



Si titubear y frente a un plenario en absoluto silencio le recordó al Presidente que "juró por la Constitución por los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan" y acusó a la Casa Rosada de poner en marcha una "política de abandono y desprotección". "Provocan un daño enorme" lamentó y entre las muchas decisiones mileistas enumeró la "devaluación más formidable de la historia argentina" y la "libertad para el abuso" y "la aceleración de las desgracias".

En ese sentido calificó como "un disparate" el índice de inflación que Javier Milei dice que evitó y que, describió el gobernador, primero de 3000%, luego 15000 y el viernes en su discurso en 17000%. En ese contexto habló "del peor retroceso salarial", del segundo peor salario mínimo "sólo detrás de Venezuela"; y responsabilizó por la suba de tarifas en las provincias al "tarifazo" nacional que, justificó, las provincias debieron traslada a los usuarios.

Axel Kicillof junto a Verónica Magario y Alejandro Dichiara en la Asamblea Legislativa

Kicillof cambió el día de su discurso para poder responderle al presidente Javier Milei que modificó una tradición de 40 años y pronunció el suyo el viernes a las 21. La Constitución bonaerense establece la apertura de sesiones el primer día hábil de marzo y para cumplir la vicegobernadora Verónica Magario convocó a la asamblea y luego pasó a un cuarto intermedio hasta hoy.



"El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses ni de sus representantes" le respondió a Milei a quien también le apuntó por los recortes a los gobernadores. "No se trata de aprietes y extorsiones a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos", dijo el gobernador que también aceptó que "austeridad para gobernar sí" pero "sacrificio para el pueblo, no". "Milei no quiere achicar el Estado, quiere desintegrarlo" mencionó sobre tarifas, planes y además por los recortes "en venganza por la caída de la ley ómnibus"

En un momento pidió "Memoria, Verdad y Justicia", se le trabó la voz, tomó agua y en clara señal a los dichos del Presidente alzó la voz: "30000 detenidos y desaparecidos, presentes".

"Pese a los trolls en las redes muchos votantes de este Gobierno perciben que fueron traicionados y el Gobierno está lleno de los mismos de siempre que perjudicaron al país", leyó a alta velocidad el gobernador que consideró "medidas despiadadas" las que ha tomado el gobierno libertario.

Varias veces le alertó sobre "las palabras fraudulentas" que sostienen las medidas nacionales de recorte y ajustes como "la lucha contra la casta", entre otras que mencionó. En su caso ratificó que habrá "un gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario".

"Debe dejar de extorsionar"

Como viene haciéndolo desde el 10 de diciembre, reclamó: "El Presidente debe respetar la división de poderes, aunque no tenga mayoría a los diputados, diputadas, senadores y senadoras" continuó haciendo diferencia de géneros, algo prohibido por el gobierno nacional para los discursos de funcionarios.

Sin mencionar la invitación al Pacto del 25 de mayo, Kicillof le avisó que "Argentina adoptó un regimen representativo asique también debe respetar a gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo". Y en otra clara diferenciación resumió: "No es redistribución, es una transferencia de los vulnerables y sectores medios a los ricos y sectores extranjeros".

El viernes Javier Milei se mostró exultante en su primer discurso de apertura de sesiones

En un tono monocorde defendió a las provincias el mismo día en que en Casa Rosada confirmaban una convocatoria a los gobernadores para el próximo viernes. "Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos", destacó. Sobre el final exigió que se reinicien las obras en Buenos Aires "de manera urgente".

En ese contexto el mandatario hizo una lista del avance en construcción de escuelas, pavimentos, y otras obras, "eso que el presidente llama organización criminal", aclaró. Y denunció: "Criminal es frenar esas políticas, criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos para seguridad, salud y educación". Y avisó que "el pueblo y la Historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando".

Axel Kicillof fue uno de los doce gobernadores que participaron en la Asamblea Legislativa

"Milei juró vengarse, juró que iba a dejar a las provincias sin un peso" explicó sobre los recortes del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para el transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, además de la suba de impuestos como el PAÍS y las retenciones, tarifas y devaluación.

Apoyo dirigencial y movilización militante

La oposición reclamó y amenazó con vaciar el recinto, lo que no ocurrió. Parte del gabinete bonaerense, como también ocurrió el 10 de diciembre, organizó una movilización en apoyo al gobernador sobre la plaza San Martín.

En el inicio de la primera apertura del segundo mandato de Kicillof, Magario agradeció a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a quienes aplaudieron -está presente entre otras Estela de Carlotto- y señaló que "no puedo dejar de mencionar ese cartel que dice ‘no al cierre de Télam" en referencia a la decisión de Milei respecto a la agencia nacional de noticias.

Tras una cena y largas conversaciones con Máximo Kirchner, presidente del PJ de Buenos Aires, el gobernador y el diputado parecen discurrir por un tiempo de tregua. Kirchner lo acompañó en la apertura de sesiones y también en primera fila la semana pasada cuando el mandatario dio una conferencia de prensa para anunciar que presentaría un reclamo ante la Corte por la quita de recursos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Junto a Kicillof están el senador porteño Mariano Recalde y los bonaerenses Eduardo 'Wado' de Pedro y Juliana Di Tullio.

Una vez más, junto a los ministros del gabinete se destacó la presencia del exgobernador Felipe Solá y del intendente de La Plata, Julio Alak. En los palcos, estuvieron Hugo y Pablo Moyano y los otros integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer y el massista Carlos Acuña. También Martín Sabbatella, presidente de Nuevo Encuentro. En la misma fila, el representante de los docentes Roberto Baradel a quien fusticó el viernes Milei. También el metalúrgico Abel Furlan y el estatal Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.

Los intendentes ocuparon otro balcón: Fernando Espinoza (La Matanza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Mayra Mendoza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Federico Achával (Pilar); Mario Secco (Ensenada) y Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.

