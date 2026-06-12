“Orden de confinamiento” y pánico en el Pentágono: cerraron el edificio y se activaron protocolos de emergencia.

Varias plantas del Pentágono fueron cerradas y evacuadas este jueves debido a un incidente relacionado con materiales peligrosos, informó CNN.

La reportera en el Departamento de Guerra, Haley Britzky, indicó que “varias plantas y pasillos del Pentágono” habían “sido cerrados y otros están siendo evacuados”.

Qué dijo el portavoz del Pentágono

Mientras tanto, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó el jueves que los sistemas del edificio “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que se determine su gravedad”.

Un importante operativo de seguridad se desarrolló este jueves en el Pentágono (Fuente: Dominio Público / Wikimedia Commons) Dominio Público / Wikimedia Commons

El vocero agregó que el Departamento está implementando “protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”.

Precisó que en el lugar ya se encontraban los equipos “listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio”.

El Servicios de Bomberos y Emergencias Médicas de Arlington comunicó que sus unidades, incluido el Equipo de Materiales Peligrosos, estaban operando en el Pentágono durante un “incidente con materiales peligrosos”.

“Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario”, indica un mensaje dirigido a los empleados.