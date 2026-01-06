A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026, el Ejecutivo aprobó el acuerdo firmado de traspaso a Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán de una firma clave para la actividad económica en el norte del país. El decreto se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Tras la promesa del ministro del Interior Diego Santilli, el gobernador de Catamarca obtuvo el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una empresa que realiza el cateo, la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio. Porqué es estratégica.

Entre las razones que plantea el decreto como argumento, el Gobierno de Javier Milei sostuvo que ya no se justifican ni su participación en la gestión ni la posibilidad de realizar aportes financieros desde el Tesoro, en línea con el objetivo de reducir el déficit fiscal y evitar compromisos futuros de recursos públicos.

En ese marco, se avala la modificación del histórico Acta del Farallón Negro y se adecuan las normas vigentes para reflejar la nueva realidad institucional del ente.

Por este motivo, el DNU modifica la Ley 14.771 para establecer que YMAD quedará integrada exclusivamente por Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%).

De esta manera, también redefine la composición del directorio sin intervención nacional, fija que sus relaciones con terceros se rijan por el derecho privado y actualiza el régimen de contrataciones y financiamiento.

Además, prevé la aprobación de un nuevo estatuto y, una vez vigente, deroga una serie de artículos que otorgaban facultades al Poder Ejecutivo Nacional, consolidando así la desvinculación del Estado nacional de la empresa minera.

Traspaso de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: qué dicen en Catamarca y porqué es estratégico

“E s un gol de media cancha, histórico para Catamarca, recuperar la empresa fue un deseo de generaciones ”, afirmó una fuente cercana al gobernador en diálogo con El Cronista. La empresa fue una de las claves por las cuales el gobierno riojano rompió con el bloque de Unión por la Patria en Diputados, entre otros puntos. Elijo Catamarca se creó en la Cámara de Diputados y cuenta con tres legisladores, Sebastián Nóblega,Fernando MonguillotyFernanda Ávila.

YMAD se creó en 1959 por la Ley 14.771 con el objeto de realizar el cateo, la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Hualfin, departamento Belén.

La estructura de la empresa pública establecía un capital tripartito entre la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional. En términos financieros, la empresa cerró un balance el primer trimestre de este año con $8481 millones a raíz de ingresos por $22.357 millones y gastos de $13.875 millones. En el último año, la dotación de personal se incrementó de 495 empleados en 2024 a 542.

Sin embargo, en diciembre del 2024, en pleno auge de la negociación con los gobernadores hubo un cambio clave, la provincia de Catamarca firmó un acuerdo para que la designación de la presidencia de YMAD pase a ser potestad exclusiva de la provincia .

Esto se dio como parte de las reuniones que tuvo el Ejecutivo con los gobernadores en diciembre para conseguir apoyo en la sanción del Presupuesto 2026. Restan aún tratarse otras iniciativas como la modificación a la ley de Glaciares y la reforma laboral.

En ese momento, al finalizar la reunión, Jalil indicó a través de las redes sociales que el encuentro había sido productivo. “Venimos a articular con el Gobierno nacional para que las obras y las inversiones que necesitamos en Catamarca se concreten. Fue una reunión muy cordial y productiva” , expresó el mandatario provincial. Además, aseguró que a través del diálogo se seguirían impulsando acciones que aseguren el desarrollo y crecimiento de la provincia.

En un tuit posterior, Jalil remarcó que dialogaron “sobre los temas que consolidarán el desarrollo de Catamarca y de toda la región. C onversamos sobre minería con triple control, infraestructura estratégica y empleo local, ejes que requieren coordinación y decisiones compartidas ”.

El mandatario enfatizó que “Catamarca tiene proyectos en marcha y un modelo de trabajo que prioriza el desarrollo responsable”. Ahora espera que la Casa Rosada atienda su pedido por YMAD, mientras negocian los respaldos políticos de cara a las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina.

YMAD: cómo funcionaba en el pasado y cuál es su potencial

El ámbito territorial de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio abarca una extensión aproximada de 344 km² en la zona ya mencionada. Uno de los proyectos más relevantes asociados es el yacimiento Bajo de La Alumbrera, de cobre, oro y molibdeno, en el que YMAD participa como titular de los derechos de exploración/explotación, en conjunto con otras empresas en una UTE.

Anteriormente, según la normativa el presidente era designado por el Poder Ejecutivo Nacional y se estableció que las utilidades netas se distribuían: 60 % para la provincia de Catamarca y 40 % para la Universidad Nacional de Tucumán, con la previsión de que parte de lo correspondiente a la universidad se destinara a la formación de un fondo nacional para otras universidades

El decreto redefine la conducción de YMAD y establece un directorio de cinco miembros sin participación del Estado nacional: un presidente y dos vocales designados por la provincia de Catamarca, y dos vocales designados por la Universidad Nacional de Tucumán, consolidando así el control exclusivo del ente por parte de sus dos integrantes y reflejando la nueva composición institucional del yacimiento.