Sin PASO, el peronismo explora una salida: una interna abierta para evitar la ruptura
Mientras el Gobierno analiza eliminar las PASO, gobernadores y dirigentes del peronismo empiezan a hablar de una primaria abierta y voluntaria como mecanismo para ordenar la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Cómo se mueven los depósitos en moneda extranjera bajo las normas del Banco Central: las restricciones para evitar el riesgo cambiario y las razones técnicas por las que pagan tasas de interés más bajas que los plazos fijos en pesos.