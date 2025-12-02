Mañana se define algo clave para La Libertad Avanza de cara a las reformas que quiere Javier Milei, la composición de la Cámara de Diputados. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está a un paso de dejar el bloque de Unión por la Patria y unirse a otros mandatarios del NOA en la conformación de un bloque aliado. Qué falta y quién podría resistirse a romper.

Aunque los catamarqueños fueron muy vocales a la hora de expresar en off sus disconformidades con el bloque kirchnerista, e incluso llegaron a confirmar a El Cronista que este lunes pasado se definiría cómo se irían del bloque, todavía no sucedió.

En esta misma línea, si bien se confirmó en diálogo con este medio que el gobernador tiene todo el pie afuera del bloque de diputados de Unión por la Patria, la dificultad estaría en convencer a los propios.

La diputada catamarqueña recién electa, Claudia Palladino, muy cercana a la kirchnerista Lucía Corpacci, tendría sus reticencias a romper el bloque e irse a formar parte de este nuevo rejunte de gobernadores.

Los legisladores que podrían pasarse a este nuevo bloque serían, además de Palladino, Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, y el también reciente electo Fernando Monguillot.

“Estamos en conversaciones, (será) un bloque de diálogo, hemos acompañado las leyes que ha necesitado este gobierno para poder llevar adelante su plan económico, pero también nos habíamos opuesto cuando entendíamos que había cuestiones que afectaban”, aseguró el salteño Gustavo Sáenz al salir del encuentro de gobernadores el pasado jueves.

Lule Menem, Karina Milei y Gustavo Sáenz en Casa Rosada

La reunión se efectuó en la Casa de Salta, ubicada en Roque Sáenz Peña 933, con el objetivo de avanzar en un acuerdo político donde se busque convertir a ese interbloque en la tercera fuerza para lograr influencia en medio de la paridad extrema entre la LLA y el peronismo .

El bloque estaría conformado por los legisladores que responden a Gustavo Saenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca, Hugo Passalacqua de Misiones y Osvaldo Jaldo de Tucumán.

En este sentido, lo que le plantearían al gobierno es “reciprocidad” por el acompañamiento y eso se traducirá en el Presupuesto 2026.

Los gobernadores de Salta y Misiones tienen el interbloque Innovación Federal y ahora buscan ampliar esa fuerza parlamentaria, aunque para ello deben alcanzar unas 17 u 18 bancas.

Hasta ahora tienen 7 bancas, mientras que confían en sumar 4 de Catamarca, 3 de Tucumán, una de Neuquén y podrían sumar a los dos legisladores del MID, lo cual alcanzaría 17 lugares.

Aún no se definió cual será el formato del armado, si será un bloque con sus respectivos interbloques por gobernador, o estarán todos juntos.

Los mandatarios tienen tiempo hasta hoy a la noche, antes de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre.

En este sentido, la ruptura y el bloque propio de los gobernadores del NOA sería beneficioso para LLA que hasta este momento cuenta con 91 diputados y apuesta a sumar a otros tres.

Por su parte, el presidente de bloque Germán Martínez tenía después de las elecciones legislativas 98 diputados y hoy está decreciendo ese número rápidamente. Voces de UP habían asegurado en diálogo con El Cronista que había lucha por espacios dentro del bloque, en referencia a la posible ruptura del santiagueño Gerardo Zamora.

El gobernador de Santiago del Estero, que está a punto de dejar su cargo para asumir como diputado, estaría en plena negociación con Cristina Kirchner y si bien recibió la invitación de los gobernadores del NOA para formar parte de su bloque, los compromisos propios lo obligarían a no tomar esa oferta.