El consejo editorial de The Washington Post publicó una columna de opinión en la que evalúa los más recientes resultados económicos del gobierno de Javier Milei y concluye que “el giro hacia el libre mercado que lleva adelante en Argentina está funcionando”. En ese contexto, el prestigioso periódico de Estados Unidos destaca la caída de la tasa de pobreza del 53% al 28% en dos años como la prueba más contundente. Y subraya que las reformas impulsadas por Milei están “desafiando a los agoreros” con una drástica mejora especialmente en los indicadores sociales. El análisis califica a la gestión como un “experimento radical” que está demostrando resultados tangibles. Además, hace especial hincapié en el desplome de la inflación y destaca la obtención del primer superávit fiscal en más de un siglo mediante el recorte de subsidios y la reducción de la estructura estatal. Asimismo, el artículo editorial pone en valor el crecimiento del 4,4% registrado el último año y las proyecciones favorables del FMI para 2026 y 2027. Bajo el título “Nuevos datos de Argentina muestran la respuesta real a la pobreza”, el editorial de The Washington Post asegura que “el experimento de libre mercado de Argentina encabezado por el presidente Javier Milei ha una vez más desafiado a los agoreros”. Y continúa: “Cifras de la agencia de estadísticas del país publicadas esta semana muestran un dramático declive en la tasa de pobreza. La proporción de argentinos viviendo en pobreza era 28% al final de 2025. Eso no es una pequeña mejora. Desde que él entró a la Casa Rosada en diciembre de 2023, una de las más grandes críticas de la agenda de libre mercado de Milei ha sido que las cifras de pobreza permanecían obstinadamente altas. La tasa nacional de pobreza alcanzó su pico en 53% en la primera mitad de 2024, pero ha estado derrumbándose desde entonces”. “El autoproclamado presidente libertario ha hecho una prioridad de taclear la hiperinflación para poner en marcha el crecimiento económico. Sus reformas incluyeron bajar subsidios estatales y dramáticamente reducir la nómina del sector público para crear el primer superávit fiscal anual de Argentina en 123 años. La inflación anual cayó de un impactante 200% cuando asumió al 33% anual en febrero pasado”, valora. La columna editorial describe que “economista -discípulo de Milton Friedman y Adam Smith-, Milei ha por largo tiempo entendido que el socialismo conduce a la pobreza y el capitalismo conduce a la prosperidad. Se movió velozmente después de su sorpresa victoria para romper el cerco socialista sobre Argentina tomando la motosierra que blandió en la campaña contra una sobredimensionada burocracia estatal. Esa apuesta le rindió: Argentina reportó una tasa de crecimiento de 4,4% el año pasado, recuperándose rápido de una breve recesión en 2024″. Pero no todo son lisonjas. También hay advertencias. "Milei tendrá que luchar con las consecuencias de la guerra de Irán, la cual amenaza con elevar precios en todo el mundo. Sin embargo, organismos como el FMI anticipan que el país seguirá registrando impresionantes tasas de crecimiento en 2026 y 2027, superando sustancialmente la tasa promedio de América Latina", es la primera consideración. "La siguiente batalla de Milei será el desempleo. La eliminación de más de 60.000 puestos de trabajo del sector público ha contribuido a una de las más altas tasas de desempleo, de 7.5%. Aunque las fuerzas del mercado pueden abordar el problema, ya que un sector privado en expansión crea empleos que esos trabajadores pueden cubrir", advierten los editorialistas. Hacia el cierre, reconocen que “el presidente argentino frecuentemente elogia a su Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien hasta ahora modificado o eliminado 14.000 regulaciones en menos de un año y medio. Eso atizará la inversión privada y el crecimiento”. Y concluye que “la rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último. Es raro que podamos presenciar un experimento tan radical en tiempo real. Sin embargo, no sorprende que esté funcionando".