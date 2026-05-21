El mercado de capitales ofrece instrumentos de inversión que van mucho más allá de las acciones y los bonos. Uno de los más utilizados por inversores de perfil conservador es la caución bursátil.

La caución es una operación de corto plazo, garantizada institucionalmente, que permite obtener rendimientos sobre saldos líquidos en plazos que pueden ser tan breves como un día hábil .

Su funcionamiento es más sencillo de lo que sugiere su nombre, y entenderlo bien es el primer paso para incorporarlo a cualquier estrategia para hacer rendir tu dinero.

¿Qué es una caución bursátil y cómo opera?

Una caución bursátil es un préstamo de corto plazo entre dos participantes del mercado de valores, con garantía de activos financieros y bajo la supervisión de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La operación involucra dos roles. El colocador es quien dispone de fondos líquidos y los presta a cambio de una tasa de interés pactada . El tomador es quien necesita liquidez de corto plazo sin desprenderse de su cartera de activos. Para obtener los fondos, éste entrega títulos valores como acciones, bonos u otros instrumentos a modo de garantía de la operación.

Al vencimiento del plazo acordado, el tomador reintegra el capital más los intereses y recupera los activos depositados .

Si el tomador no cumple, BYMA ejecuta automáticamente la garantía para resarcir al colocador . Este mecanismo es lo que distingue a las cauciones de un préstamo sin respaldo y lo que explica su solidez.

Para un ahorrista que opera como colocador, la experiencia práctica se parece a la de un plazo fijo: se deposita un monto, se acuerda una tasa y un plazo, y al vencimiento se recupera el capital con los intereses correspondientes.

La diferencia es que el dinero no va a un banco sino a otro participante del mercado, bajo un esquema de garantías supervisado por el regulador bursátil.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Cómo se determina la tasa de caución?

A diferencia del plazo fijo bancario, cuya tasa es fijada administrativamente por cada entidad, la tasa de caución surge de la oferta y la demanda dentro del mercado. Cuando hay abundante liquidez disponible y poca demanda de crédito de corto plazo, la tasa tiende a bajar . Cuando escasean los pesos o aumenta la demanda de financiamiento, sube.

Esto implica que la tasa varía día a día e incluso dentro de la misma jornada. Sin embargo, una vez ejecutada la operación, la tasa queda fija hasta el vencimiento, y así, el inversor conoce de antemano el rendimiento exacto que percibirá.

Las tasas se expresan en TNA (Tasa Nominal Anual) y se aplican proporcionalmente al plazo de la operación. La fórmula es: Interés = Capital × TNA × (días / 365)

Invertir en cauciones: plazos y condiciones operativas

Las cauciones pueden realizarse desde 1 hasta 120 días hábiles, en pesos o en dólares. Los plazos de 1, 7 y 30 días concentran la mayor parte del volumen operado.

Las cauciones a plazos más extensos suelen ofrecer tasas marginalmente superiores , como compensación por la mayor inmovilización del capital.

Tené en cuenta que la caución no admite rescate anticipado. A diferencia de un fondo común de inversión que permite el retiro en cualquier momento los fondos colocados en caución permanecen inmovilizados hasta el vencimiento pactado.

Esto exige planificar con precisión qué porción de la liquidez disponible puede destinarse a este instrumento sin comprometer necesidades de corto plazo.

El horario de operación es de 11:00 a 17:00 en días hábiles bursátiles , dentro del sistema de negociación de BYMA.

Cauciones en pesos y en dólares

El mercado argentino habilita cauciones en ambas monedas. Las cauciones en pesos son las más activas en volumen y las que ofrecen tasas más elevadas , en línea con el costo del dinero en moneda local.

Las cauciones en dólares, en cambio, generan rendimientos notablemente menores , pero representan una alternativa para quienes tienen saldos dolarizados en su cuenta comitente y prefieren obtener algún rendimiento antes que mantenerlos ociosos.

Cauciones vs. plazo fijo bancario

Ambos instrumentos comparten la lógica básica de inmovilizar capital a cambio de un rendimiento predeterminado , pero presentan diferencias relevantes:

Plazo mínimo

El plazo fijo bancario exige un mínimo de 30 días. La caución puede pactarse desde un día hábil, lo que la convierte en la herramienta indicada para administrar liquidez en ventanas cortas de tiempo.

Determinación de la tasa

La tasa del plazo fijo la define cada banco; la de la caución la determina el mercado. En términos generales, las cauciones tienden a ofrecer tasas superiores a las de los plazos fijos para personas físicas, especialmente en los tramos cortos.

Mecanismo de garantía

El plazo fijo está respaldado por la solvencia de la entidad bancaria y cubierto parcialmente por el seguro de depósitos del BCRA. La caución está respaldada por activos financieros valuados a precios de mercado, más la garantía de BYMA como contraparte central.

Acceso

El plazo fijo opera desde una cuenta bancaria. La caución requiere una cuenta comitente en un agente de liquidación y compensación (ALyC) habilitado por la CNV.

Comisiones

El plazo fijo bancario no tiene costos explícitos para el depositante. Las cauciones implican una comisión de la plataforma que debe descontarse del rendimiento bruto al comparar alternativas.

Invertir en cauciones y riesgos a considerar

La caución es uno de los instrumentos de menor riesgo dentro del mercado de capitales argentino, pero eso no equivale a ausencia de riesgo. Los factores relevantes son:

Riesgo de tasa

Si la tasa de mercado sube después de ejecutada la operación, el inversor pierde la oportunidad de colocar a condiciones más favorables . No hay pérdida de capital, pero sí un costo de oportunidad.

Riesgo inflacionario

La tasa nominal de la caución puede resultar inferior a la inflación del período, generando una pérdida en términos reales. La caución no es un instrumento diseñado para preservar el poder adquisitivo en entornos de alta inflación; su función es evitar la inacción del capital líquido.

Riesgo de liquidez operativa

En determinados momentos del mercado, ciertos plazos pueden tener escasa actividad, dificultando la ejecución de órdenes a la tasa deseada. Este riesgo es marginal en los plazos de 1 y 7 días, que concentran el grueso del volumen.

Impacto de comisiones

El rendimiento neto puede diferir significativamente del bruto si las comisiones del broker son elevadas. Siempre debe calcularse la TNA efectiva después de costos antes de comparar con otras alternativas .

Consideraciones impositivas

En términos generales, los intereses percibidos por personas físicas a través de brokers regulados por la CNV están exentos del Impuesto a las Ganancias .

No obstante, los activos financieros mantenidos en la cuenta comitente, incluidos los fondos colocados en caución, integran la base imponible de Bienes Personales al 31 de diciembre de cada año.

La legislación impositiva argentina es susceptible de modificaciones frecuentes. Para cualquier inversor que opere montos relevantes o que tenga dudas sobre su situación particular, la consulta con un contador o asesor impositivo es indispensable antes de operar.

Cómo empezar a invertir en cauciones: el proceso paso a paso

El primer paso es la apertura de una cuenta comitente. Para operar en cauciones es necesario contar con una cuenta comitente en una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) autorizada por la CNV.

El proceso de apertura es completamente digital, gratuito y suele completarse en un día hábil.

Acreditación de fondos

Una vez habilitada la cuenta, se transfieren los fondos desde una cuenta bancaria o billetera virtual mediante transferencia al CBU de la cuenta comitente. La acreditación es casi inmediata.

Ingreso de la orden

Dentro de la plataforma del broker, la sección de cauciones muestra el libro de órdenes vigente: los distintos plazos disponibles con sus tasas correspondientes. El inversor define el monto a colocar, el plazo deseado y, opcionalmente, la tasa mínima que está dispuesto a aceptar. Si existe contraparte en el mercado, la orden se ejecuta de forma inmediata.

Acreditación al vencimiento

Al cumplirse el plazo pactado, el capital más los intereses netos de comisiones se acreditan automáticamente en la cuenta comitente , sin necesidad de ninguna acción por parte del inversor.

Disposición de los fondos

Con los fondos de vuelta en la cuenta, el inversor puede reinvertir en una nueva caución, destinarlos a otro instrumento o transferirlos de regreso a su cuenta bancaria. Las transferencias desde la cuenta comitente hacia una cuenta bancaria suelen procesarse en el mismo día hábil o el siguiente, según el broker .

Las cauciones son especialmente útiles para inversores que administran liquidez de corto plazo con frecuencia y que pueden comprometerse durante 30 días o más.

También es un punto de entrada razonable para quien se inicia en el mercado de capitales dado que la mecánica es sencilla, el riesgo es acotado y la experiencia de operar dentro de una cuenta comitente sirve de base para incorporar instrumentos más complejos en el futuro.

Lo que la caución no es

Esta estrategia no es un vehículo para la apreciación patrimonial a largo plazo ni una cobertura contra la inflación. Su valor radica en la eficiencia con la que administra el capital líquido a corto plazo, dentro de un esquema de garantías sólido y bajo supervisión regulatoria.