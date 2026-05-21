Matías Lammes, exministro de Turismo y Deportes y legislador porteño de Fuerza por Buenos Aires, pasó por Cuentas Claras en El Cronista Stream e hizo una valoración de su gestión durante la administración de Alberto Fernández y cuáles son los desafíos de una oposición competitiva al gobierno del presidente Javier Milei.

“Hay industrias que protegimos y por ahí no había que hacerlo. Ahora, yo creo que la solución no es apagarlas. Tenemos un Gobierno que hizo que se perdieran 300.000 puestos de trabajo con una recesión profunda que hace que, aun en años donde la economía crece, tengamos desempleo”, lanzó Lammens, al mismo tiempo que apuntó: “Se comieron todos los dólares del superávit energético en turismo”.

Sobre los errores no forzados de su tiempo en el gabinete de la gestión de Alberto Fernándeza, Lammens reconoció: “En algunas cosas estábamos sobregirados. El peronismo justamente lo que tiene que transmitir es orden, una comunidad organizada. Terminamos con 200% de inflación; la calle era un quilombo. Eso está claro”.

“Hubo una discusión que había que darla de otra manera. Yo viví ese gobierno, era difícil pensarlo más allá de las internas”, se sinceró el exministro, pero también analizó: “Durante el último año hubo circunstancias externas que fueron complejas. Por la pandemia tuvimos que emitir 7 puntos del PBI, lo cual hizo que muchas pymes se salvaran, que mucha gente no perdiera el empleo, pero eso hizo que arrastráramos esos 7 puntos del PBI durante un año y medio o dos. En el 2023 tuvimos 20.000 millones de dólares menos por la sequía también”.

Lammes sobre la interna peronista: ¿qué hay que hacer con la situación judicial de CFK?

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires no fue esquivo a una cuestión que hoy es un parteaguas dentro de su espacio político: la situación judicial de Cristina Kirchner. “En los temas judiciales siempre hay que tratar que los dirima la Justicia. Yo creo que ella misma debe querer que lo resuelva la Justicia. Para mí, Cristina en esta causa no tiene por qué estar condenada, no tengo ninguna duda. La causa Vialidad es una causa que no tiene ningún sentido, una causa traída de los pelos”.

Posteriormente, hizo referencia a la relación que mantiene con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Me llevo muy bien y tengo una relación personal de mucho cariño. Es alguien que tiene una capacidad extraordinaria y que ahora tiene un desafío grande. Tiene que ampliar y convocar a más sectores”.

Asimismo, bregó porque el peronismo “cierre” la grieta y resuelva la interna antes de llegar a las elecciones de 2027 y, al ser consultado por el rol de CFK a la hora de ungir un candidato, dijo: “No es necesario”.

Cuando fue consultado por los nombres que surgen ante la opción tangible de sumar caras nuevas al peronismo-kirchnerista, evitó dar nombres propios (fue consultado por sus interlocutores acerca de acercar posiciones con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) y revalidó su intención de ampliar el espacio. “¿Desde cuándo el peronismo es antiempresario? La discusión de la deuda hay que darla dentro del peronismo”, opinó.

Lammens argumentó su posición afirmando que “el daño que le hace Milei a la Argentina es muy grande, en términos estructurales”. “Romper la educación pública y las universidades públicas es un daño estructural, nodal. Rompe la matriz de la diferencia clave que tiene Argentina con respecto a los otros países de la región. Argentina es lo que es desde el punto de vista industrial, del punto de vista de ciencia y técnica, es lo que es en materia económica porque existió una educación pública”, esgrimió.

Por último, el legislador denunció que “no hay políticas de turismo”. “Se lo sacaron de encima, porque no les parece una industria atractiva o que le pueda aportar el crecimiento a la Argentina”, explicó, aunque evitó apuntar específicamente contra Daniel Scioli, exmiembro de su espacio político, por su actual gestión del área y reposicionamiento político.