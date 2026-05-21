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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 21 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8494 - Cementerio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

 1°8494 11°6701
 6848  12°9716
 3°5251 13°5729 
 9390  14°3900 
 5112  15°8687 
 6°1100  16°9307
 8301  17°6926 
 5809  18°4264 
 5091  19°0066 
 10°5269 20°8589 

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¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio indica cierre de ciclos, duelo y necesidad de soltar el pasado.

Si hay calma, sugiere paz y renacimiento; si hay miedo, habla de pérdidas o asuntos pendientes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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