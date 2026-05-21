Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0976 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 21 de mayo

1° 0976 11° 6646 2° 0517 12° 0316 3° 5343 13° 2007 4° 9330 14° 2512 5° 3872 15° 5587 6° 7763 16° 6463 7° 7650 17° 8951 8° 1569 18° 3053 9° 1152 19° 6719 10° 8754 20° 0179

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.