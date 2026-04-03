Las encuestadoras ya proyectan escenarios de cara a las presidenciales de 2027 y buscan indicios sobre el humor social y el posicionamiento de los principales dirigentes políticos. En ese marco, un nuevo informe de CB Global Data midió la imagen de los referentes principales y evaluó qué pasaría en un escenario de segunda vuelta. El relevamiento se realizó entre el 22 y el 28 de marzo de 2026 sobre 2015 casos en todo el país y muestra un escenario atravesado por una doble dinámica: la evaluación del Gobierno se deteriora, pero eso no impacta en la fuerza electoral de Javier Milei. Los datos se conocen, además, en medio de una semana de tensión interna por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que opacaron el clima de euforia que invadió al Gobierno tras el fallo favorable por YPF en Estados Unidos. En términos generales, el 54,5% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno, mientras que el 43,9% la aprueba. Si se desagrega, el rechazo está compuesto mayormente por un nivel intenso —46,8% “desaprueba mucho”— mientras que la aprobación combina un núcleo firme (25,7% “aprueba mucho”) con otro más moderado (18,2% “aprueba un poco”). Es decir, hay una mayoría crítica, pero también un bloque de apoyo consolidado que explica por qué el oficialismo no pierde competitividad. Ese cuadro se vincula directamente con las preocupaciones del electorado, donde el eje económico aparece claramente dominante, aunque con un cambio relevante respecto de períodos anteriores. Las principales inquietudes: El dato no es menor: la inflación deja de ser el principal problema y el foco pasa a los ingresos reales, con la atención puesta en la pérdida de poder adquisitivo. La senadora, Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mayor imagen positiva, con 46,2%, seguida por el presidente Javier Milei con 42,3% y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con 40,3%. Sin embargo, todos mantienen diferenciales negativos: Bullrich registra -5,8 puntos, Milei -14,1 y Kicillof -17,2. Esto implica que, aun liderando el ranking, Bullrich mantiene un saldo de imagen negativo, con más valoraciones desfavorables que positivas. El mismo patrón se observa en figuras como Leandro Santoro, que combina 37,8% de imagen positiva con 41,1% negativa y Juan Grabois, que alcanza 35,8% positiva frente a 55,6% negativa. Más atrás, María Eugenia Vidal y Victoria Villarruel profundizan ese deterioro, con saldos claramente negativos. Dentro del oficialismo, el caso de Manuel Adorni resulta especialmente relevante por el contexto político actual. El jefe de Gabinete registra 27,4% de imagen positiva frente a 67,2% negativa, con un diferencial de -39,8 puntos, uno de los peores del relevamiento. Su nivel de rechazo refleja el impacto de su alta exposición pública reciente y lo ubica como una figura con fuerte desgaste. En el extremo inferior del ranking aparecen dirigentes con niveles de rechazo aún más marcados, como Miguel Ángel Pichetto, que combina apenas 13,2% de imagen positiva con 70,9% negativa. El cuadro general es consistente: no hay liderazgos con saldo positivo y el sistema político en su conjunto atraviesa una etapa de debilidad en términos de imagen. El punto más relevante del informe aparece al analizar el piso y techo electoral, donde la lógica cambia respecto del ranking de imagen y deja una tensión central en el electorado. Por un lado, una parte importante de los encuestados expresa la necesidad de un cambio de gestión de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, cuando se mide el comportamiento electoral concreto, ese deseo no se traduce en una alternativa clara por fuera del oficialismo. En ese contexto, Javier Milei encabeza el techo electoral con 44,3%, resultado de un 26% que afirma que “seguro lo votaría” y un 18,3% que señala que “podría votarlo” . Detrás se ubican Axel Kicillof con 43,1% y Patricia Bullrich con 40,9% . El dato es clave porque muestra que, aun con una evaluación negativa de la gestión y un escenario de malestar económico, el Presidente mantiene la mayor capacidad de crecimiento electoral. Es decir, el descontento existe, pero no se traduce automáticamente en un corrimiento hacia la oposición. Cuando se baja a un escenario electoral concreto, esa lógica se confirma: Javier Milei no solo lidera en techo electoral, sino que también se impone en una elección directa frente a Axel Kicillof. En ese marco, el Presidente alcanza un techo de 44,3%, por encima del 43,1% del gobernador bonaerense. La diferencia es acotada, pero consistente con el resto de los indicadores del relevamiento, que muestran a Milei como el dirigente con mayor capacidad de captar voto potencial. Este resultado convive con otra tensión que atraviesa todo el informe. Patricia Bullrich lidera en imagen positiva, pero queda por detrás en potencial electoral, con un techo de 40,9%. En otras palabras, mejor imagen no implica mayor intención de voto. Al mismo tiempo, los niveles de rechazo son elevados para todos los principales dirigentes. Más de la mitad de los encuestados afirma que nunca votaría a Milei, Kicillof o Bullrich, lo que refleja un sistema fuertemente polarizado, con núcleos duros importantes, pero también con límites claros para expandirse. En conjunto, los datos dejan una conclusión clara: el electorado expresa malestar y demanda cambios, pero al momento de proyectar el voto sigue ubicando a Milei como el candidato más competitivo.