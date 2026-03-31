El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes la tasa de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, con la expectativa de que refleje una leve caída que la acerque al 30%. El organismo realiza la medición relevando 31 aglomerados urbanos, en los que se estudia la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) y a la canasta básica alimentaria (CBA) mediante sus ingresos. La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, acumula un 6,8% en el año, por lo que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitaba en este momento $ 1.397.672 para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), en tanto, arrojaba que el mismo grupo familiar necesitaba de $ 644.088 en febrero para no caer en la indigencia. En la primera mitad del año pasado, la pobreza cayó al 31,6% y representó el valor más bajo desde el segundo semestre de 2018 (31,5%). En tanto, la indigencia fue del 6,9%. Asimismo, un informe del Ministerio de Capital Humano destacó una baja más considerable: en febrero, el organismo encabezado por Sandra Pettovello compartió una proyección que indicaba que el índice se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025. El nowcast de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del organismo estadístico estimó una tasa de pobreza de 30,6% para el semestre septiembre 2025-febrero 2026. “La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 26.6 por ciento para el mes de septiembre de 2025, 32.5 para el cuarto trimestre de 2025 y 29.8 para el bimestre enero-febrero de 2026″, indicó el informe. A la espera del dato oficial a nivel nacional, las tasas de pobreza e indigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvieron una fuerte caída en el tercer trimestre de 2025 respecto del mismo periodo de 2024. En detalle, los datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI), realizada por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), indicó que 534.000 personas se encuentra en situación de pobreza, lo que significa una disminución de 10,8% frente a lo observado un año atrás. A su vez, la tasa de indigencia descendió de 11% a 5,3% y alcanzó a 164.000 personas. Según los datos oficiales, el fenómeno se explica porque los aumentos en los ingresos, tanto laborales como no laborales, fueron superiores a la suba de los precios en el período analizado.