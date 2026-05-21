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El Bureau of Labor Statistics (BLS) es la entidad encargada de realizar los reportes de inflación mes a mes, entre otros informes de tipo financiero que competen a los Estados Unidos como la tasa de desempleo.
En abril de 2026, se reportó que el Consumer Price Index (CPI) fue de 0,6%, un valor que muestra una desaceleración en comparación con el 0,9% que había arrojado en marzo.
Uno de las secciones que presentó una variación mayor que la del informe pasado fue la de la comida, y en esta categoría un alimento en particular llama la atención por sus aumentos.
¿Cuáles son los valores de inflación abril 2026?
Según el informe provisto por el BLS, en Estados Unidos la variación mensual fue del 0,6%, con una acumulación interanual del 3,8% en los últimos 12 meses.
La categoría de alimentos aumentó un 0,5% en abril después de haber permanecido sin cambios durante marzo, con lo que su variación interanual ya es del 3,2%. Según detalla el BLS, cinco de los seis principales grupos alimenticios presentaron subas en el cuarto mes del 2026, ya que la comida en supermercados presentó un incremento del 0,7%.
Las carnes, pollo, pescados y huevos tuvieron una variación del 1,3%, la carne vacuna encabeza esta categoría con un 2,7% de aumento tan solo en abril.
Otra de las categorías que más aumentó y sorprendió en abril fue la de frutas y verduras, con un incremento del 1,8%. A esto se le suman los lácteos con un 0,8% y los cereales con un 0,1%.
No obstante, los alimentos procesados también vieron aumentos, y se posicionan como uno de los más perjudicados.
Un alimento básico subió como nunca antes: ¿Cuál es el alimento básico que presentó subas importantes?
Según el reporte del BLS, las salchichas Frankfurters estuvieron entre los alimentos procesados que más aumentaron durante abril. Con una variación mensual ajustada del 5,8%, este producto se posiciona como uno de los más afectados en este CPI.
El dato refleja que incluso alimentos considerados como económicos y de consumo masivo sufren del impacto de la suba de precios que está enfrentando Estados Unidos, ya que su variación interanual es del 4,3%.