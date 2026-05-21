El Bureau of Labor Statistics (BLS) es la entidad encargada de realizar los reportes de inflación mes a mes.

El Bureau of Labor Statistics (BLS) es la entidad encargada de realizar los reportes de inflación mes a mes, entre otros informes de tipo financiero que competen a los Estados Unidos como la tasa de desempleo.

En abril de 2026, se reportó que el Consumer Price Index (CPI) fue de 0,6%, un valor que muestra una desaceleración en comparación con el 0,9% que había arrojado en marzo.

Uno de las secciones que presentó una variación mayor que la del informe pasado fue la de la comida , y en esta categoría un alimento en particular llama la atención por sus aumentos.

En abril de 2026, se reportó que el Consumer Price Index (CPI) fue de 0,6%. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa

¿Cuáles son los valores de inflación abril 2026?

Según el informe provisto por el BLS, en Estados Unidos la variación mensual fue del 0,6%, con una acumulación interanual del 3,8% en los últimos 12 meses.

La categoría de alimentos aumentó un 0,5% en abril después de haber permanecido sin cambios durante marzo, con lo que su variación interanual ya es del 3,2%. Según detalla el BLS, cinco de los seis principales grupos alimenticios presentaron subas en el cuarto mes del 2026 , ya que la comida en supermercados presentó un incremento del 0,7%.

Las carnes, pollo, pescados y huevos tuvieron una variación del 1,3%, la carne vacuna encabeza esta categoría con un 2,7% de aumento tan solo en abril.

Otra de las categorías que más aumentó y sorprendió en abril fue la de frutas y verduras, con un incremento del 1,8%. A esto se le suman los lácteos con un 0,8% y los cereales con un 0,1%.

No obstante, los alimentos procesados también vieron aumentos, y se posicionan como uno de los más perjudicados.

Un alimento básico subió como nunca antes: ¿Cuál es el alimento básico que presentó subas importantes?

Según el reporte del BLS, las salchichas Frankfurters estuvieron entre los alimentos procesados que más aumentaron durante abril . Con una variación mensual ajustada del 5,8%, este producto se posiciona como uno de los más afectados en este CPI.

El dato refleja que incluso alimentos considerados como económicos y de consumo masivo sufren del impacto de la suba de precios que está enfrentando Estados Unidos, ya que su variación interanual es del 4,3%.



