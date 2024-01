"Fue bestial": uno de los funcionarios echados destrozó al gobierno de Javier Milei

El despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, reveló la crisis interna que se vive en el gobierno de Javier Milei y uno de los funcionarios que también fue apartado tan solo 24 horas antes reveló cómo se le informó la decisión.

Enrique Rodríguez Chiantore fue desplazado el jueves de la Superintendencia de Servicios de Salud, y en diálogo con Radio Rivadavia detalló cómo fue el proceso en el que lo despidieron, además de dejar fuertes críticas al Gobierno nacional.

"A la mañana me levanté temprano y tenía varios mensajes diciendo 'lo siento mucho' y abrí el Boletín Oficial y me encontré con la noticia", reveló Chiantore sobre cómo se le informó de su despido, el cual se anticipó al de Ferraro, concretado por la noche.

Enrique Rodríguez Chiantore sostuvo que se enteró por WhatsApp de su despido

Además, afirmó que lo único que le llegó fue "un WhatsApp de Mario Lugones, asesor en materia de Salud de Nicolás Posse, que dice 'puedo hablarte cuando quieras, pero las cosas tienen su dinámica así que hicimos cambios en la Superintendencia'. Es la única explicación".

Gobierno de Milei: las duras revelaciones de un funcionario despedido

Los despidos de Ferraro y Chiantore se produjeron por diversos desacuerdos dentro del equipo de Gobierno. Aunque en el caso del exministro de Infraestructura, se agregó la presunta filtración de lo que se conversó en una reunión de Gabinete.

"La verdad que no tuve ninguna vista de que esto podía ocurrir, hasta ayer a la última hora estuve trabajando normalmente (...) no tuve ni un si ni un no con ninguna autoridad en los últimos días, ni ninguna divergencia de criterios, ningún problema... y me encontré con esto intempestivamente esta mañana", prosiguió el exfuncionario.

Tras echar a Ferraro, Javier Milei reapareció en un acto por las víctimas del Holocausto

Sobre las razones de su salida, Chiantore aseguró que puede "entender que un determinado grupo pueda pretender poner personas de más confianza, del riñón del jefe de Gabinete, y es válido. Pero estas no son las formas, son formas poco profesionales, poco educados".

"Las maneras son bestiales, me hubieran pedido la renuncia. Es un disparate la manera en la que lo hicieron, es espantoso, de una falta de ética", cerró quien será reemplazado por Gabriel Oriolo.