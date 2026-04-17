El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a su gabinete a un nuevo Consejo de Ministros que se llevará a cabo el próximo lunes a las 14:00 horas, según informó Presidencia. El encuentro tendrá lugar tras la participación del mandatario en el evento Democracia Siempre, que se realizará este sábado en España. Se trata de la primera reunión del gabinete desde la sesión de marzo, en la que se presentó el proyecto de ley de empleo, uno de los ejes de la agenda social del Ejecutivo. En esta oportunidad, las autoridades pondrán sobre la mesa la situación energética y el impacto de la escalada de precios internacionales del petróleo. En abril el gobierno aplicó un aumento del 7% en el precio de los combustibles, una medida motivada por el encarecimiento del crudo a nivel global tras el conflicto en Oriente Medio, que llevó al barril de petróleo de alrededor de 70 dólares a niveles superiores a los 100 dólares. En la reunión de la semana próxima se analizará si resulta necesario un nuevo ajuste en mayo para trasladar —parcial o totalmente— los costos internacionales al mercado local. Además del tema energético, el gabinete revisará el avance de proyectos prioritarios y evaluará medidas para mitigar el impacto inflacionario en los hogares más vulnerables. El Ejecutivo busca coordinar respuestas que combinen la estabilidad fiscal con herramientas de protección social, en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados de commodities.