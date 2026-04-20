“En nuestro presupuesto presentamos nuestra idea, tenemos que ceñirnos a estas cosas, no tenemos en el horizonte ningún planteo distinto ni inmediato. Nosotros como gobierno no tenemos planteado ningún cambio en ese sentido”, afirmó Orsi. Estas declaraciones se produjeron mientras en la interna del Frente Amplio se analiza un documento técnico que propone ajustes en el IVA, el Impuesto Específico Interno (Imesi), impuestos a la renta personal y empresarial, y cambios en la carga sobre herencias de inmuebles. En el Frente Amplio también analizan crear “impuestos verdes” para atender impactos ambientales y mejorar la recaudación. Orsi realizó estas declaraciones en la noche de ayer, domingo, cuando llegó al país tras su participación en la cuarta cumbre En defensa de la democracia en Barcelona, donde mantuvo reuniones con otros jefes de Estado y encuentros bilaterales. “Me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga, por ahora es el mejor sistema de gobierno que encontramos”, dijo. El presidente destacó reuniones que mantuvo con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la mandataria de Irlanda, Catherine Connolly. Orsi también mantuvo contactos con jerarcas de Brasil para destrabar las dificultades vinculadas a las colocaciones de leche en polvo. El mandatario también visitó un centro tecnológico en Barcelona. “La súpercomputadora está dispuesta a trabajar inteligencia artificial con Uruguay, nos abrieron la puerta”, señaló. Por otra parte, Orsi encabezará hoy lunes, a la hora 14, nuevo Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. La última reunión había sido en marzo. “Asumí con responsabilidad la idea de reunión de gabinete más seguido. Tenemos temas de turismo, sistema de cuidados, el plan Más Barrio”, indicó. En la reunión también se analizará la agenda internacional, incluida la misión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en Estados Unidos, donde se reunió en Washington con inversores, empresas y autoridades. Además, el gobierno evaluará esta semana si corresponde un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en mayo, luego del aumento de 7% aplicado en abril por la suba del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente.