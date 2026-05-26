Previo a esta nueva reunión de gabinete, Orsi se reunió en la tarde de ayer con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el ministro del Interior, Carlos Negro, para afinar detalles del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de este gobierno.

La idea del presidente es estar “metido” en el proceso de elaboración de este proyecto de ley que busca hacer compatibles las necesidades presupuestales de cada ministerio con los recursos existentes, explicaron a El Cronista fuentes de Torre Ejecutiva.

El ministro Oddone había señalado que existe “una probabilidad bastante elevada” de que se revise “a la baja el crecimiento previsto para 2026”.

El jerarca dijo que en este escenario “no necesariamente” tendrá que haber “un recorte generalizado” del gasto en la Rendición de Cuentas, aunque se podrían “asumir que hay algunos compromisos” que se deberá “diferir”.

El presidente Orsi dijo este martes que durante la reunión que mantuvo ayer con los ministros manifestó su postura que la Rendición de Cuentas que será enviada al Parlamento no sea gasto cero.

“Se precisan recursos, esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, señaló en rueda de prensa este martes. El mandatario aseguró que es necesario “reasignar recursos y buscar alguno más”.

Más allá del estudio de las prioridades presupuestales, el presidente tiene pensado realizar este próximo Consejo de Ministros sin una agenda definida donde los temas de discusión serán abiertos.

En ese sentido, las fuentes consideraron que los bajos niveles de aprobación del gobierno que marcaron los últimos sondeos de opinión pública estarán sobre la mesa, en Torre Ejecutiva.

Las barbas en remojo

“Cuando analice y tenga un correcto diagnóstico, daré las explicaciones”, señaló el presidente Orsi al ser consultado por el incremento del descontento sobre su gestión.

El presidente Orsi ya había expresado preocupación por la caída en la aprobación. “Evidentemente, si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien”, señaló el mandatario.

Estas afirmaciones se produjeron luego que la última encuesta de Factum registrara un descenso de la aprobación con respecto al bimestre anterior.

La desaprobación era de 41% y subió al 46%, mientras que la aprobación era de 37% y cayó al 29%. Los juicios intermedios pasaron de 21% a 24%.

Días antes, la encuestadora Equipos Consultores había revelado cifras similares. En esta encuesta la desaprobación de 40% subió al 48% y la aprobación de 33% bajó al 27%. Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 24% a 23%.

El ministro Castillo fue uno de los integrantes del gobierno que dijo públicamente que le gustaría analizar la desaprobación del gobierno “con más elementos”, en el marco de un Consejo de Ministros.

“Tenemos que hacer la autocrítica necesaria para ver en dónde estamos cometiendo algún error”, afirmó.