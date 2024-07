Milei cargó contra el FMI, anunció posibles REPOs para pagar deuda y detalló cómo será el plan para salir del cepo

El presidente Javier Milei rompió el silencio este viernes en una entrevista exclusiva en la que anunció posibles REPOs para pagar deuda, detalló cómo será el plan para salir del cepo y acusó al jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, el chileno Rodrigo Valdés, de ser "cómplice" de la gestión anterior.

Entrevistado en Neura Media, el mandatario sorprendió al hablar sobre la relación con el FMI en medio de la negociación de un nuevo programa, y criticó con dureza al jefe de la misión.

"Hubo complicidad del jefe de la misión del Fondo, el chileno Rodrigo Valdés, con el gobierno anterior, porque ellos era Foro de San Pablo, eran Grupo Puebla. El FMI teníamos un conjunto de metas, nosotros le pusimos más fuertes, cumplimos todas y nos siguen metiendo peros", indicó.

Sobre Valdés, lo acusó de ser cómplice para ocultar los puts dentro del balance del Banco Central y agregó que "tiene mala intención manifiesta" con el país y su gestión.

"Esa persona no quiere el bien para la Argentina", sentenció sobre quien fuera además ministro de Hacienda de Michelle Bachelet.

No obstante, el presidente dijo tener buena relación con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Rodrigo Valdés.

Elogios a Caputo y "la motosierra que no para"

"El Gobierno anterior apostaba a que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que éramos libertarados (sic). La apuesta era que estalláramos rápidamente y en enero tomar el poder de vuelta", señaló.

Durante su visita al programa de Alejandro Fantino, el mandatario repasó algunas de las urgencias que encontró al tomar el poder.

"En relación con los pasivos remunerados, las leliqs tenían distintos plazos, ellos pasaron todas las posiciones a pase y las pusieron a un día. Nosotros pudimos haber quintuplicado la base monetaria en un día", remarcó.

"No solo teníamos ese problema, teníamos el problema de las SIRA y la deuda con importadores de 50 mil millones de dólares, el vencimiento de deudas en pesos por 90 mil millones de dólares y una inflación corriendo al 1% diario ", agregó.

Al hablar de la baja de la inflación, valoró el trabajo del ministro Caputo. "El mejor ministro de Economía de la historia porque agarró la inflación corriendo al 17 mil anual y la bajó al 35 anual", dijo.

"En junio es imposible tener superávit y nosotros lo conseguimos", agregó sobre el trabajo del Ministerio, además de reafirmar que seguirá el recorte de gastos.

"Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible", aseveró.

El plan para salir del cepo y pagar la deuda "como sea"

Milei también detalló los beneficios de la nueva etapa de recrudecimiento monetaria que se puso en marcha el último lunes, reveló cuáles son los pasos a seguir para salir del cepo y dijo que va a pagar la deuda con los bonistas "como sea".

"Ya pagué los intereses y para el capital, si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos . Nosotros pagamos como sea, se van a dar cuenta que somos solventes y se va a derrumbar la tasa de interés", resaltó sobre la deuda.

En esa línea, cuestionó a los sectores que le piden emitir fondos para comprar reservas, al advertir que en verdad le "están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda".

"Los que dicen que ahora se caen las reservas son brutos, lo que me están diciendo es que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas, me están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda", cuestionó. Y añadió que "los dólares se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central".

Sobre el plan para levantar el cepo cambiario, volvió a insistir en la importancia de alcanzar el equilibrio macroeconómico y dijo que su obsesión es "llevar la inflación a 0%".

Sobre esta idea de convergencia de la tasa de inflación con el crawling, agregó: "En cuanto lleguemos a uno v a bajar a cero, y ahí puede pasar que quede el tipo de cambio fijo o que se vuelva libre. Hasta que no vea la inflación en cero no paro".

"Si abría el cepo el primer día me generaba una hiper, me armaban el saqueo de los supermercados y en enero ya no estaba más, me echaban toda la culpa a mí y ellos tenían un rebote como el que tuvo Néstor Kirchner", explicó sobre su estrategia de avanzar a paso lento.

"Dólar a $ 1800", la relación con Macri y el armado a nivel nacional

Milei insistió en que las últimas semanas resistió a distintos ataques económicos y acusó a su exasesor Teddy Karagozian de querer generar ruido en el mercado.

"Querían poner el dólar a $ 1800 y les dejamos el culo como a un mandril, por eso apareció el osito traidor intentando generar quilombo para que suba. En dos semanas tuvimos dos ataques y les ganamos las dos veces. El contado con liqui está $ 1300 y no va a volver a subir porque no emitimos más", arremetió.

Además, negó estar peleado con Mauricio Macri y posicionó al presidente del PRO como el primero en "sembrar la semilla del cambio".

"Fue el primero al que saludé en la firma del Pacto de Mayo. Si me pudiera juntar lo haría, la primera semilla del cambio la sembró él (...) Creer que soy el que inventó la rueda sería una pelotudez del tamaño de una casa", recalcó.

Sobre el armado a nivel nacional para las elecciones de medio término, dijo que la estrategia oficialista ya está a manos de su hermana Karina, actual secretaria de la Presidencia, y se mostró entusiasmado con la imagen positiva que mantiene en varias provincias.