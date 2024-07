Juan Carlos De Pablo analizó la salida del cepo y dio la revelación menos pensada sobre Milei

El economista Juan Carlos de Pablo , uno de los más consultados por el presidente Javier Milei, dio su diagnóstico sobre la salida del cepo cambiario y aseguró que no es algo "prioritario".

" Sacar el cepo no es prioritario . En política económica la cosa es tan contundente y tan dramática que lo que no es prioritario no existe", indicó en una entrevista con Radio La Red.

Consultado sobre si levantar el cepo cambiario es condición necesaria para que empiecen a llegar inversiones, De Pablo aseguró que esto es "una pavada total".

"Ponele que el Señor Tesla, que está a los besitos con el Presidente, decide poner una fábrica acá. Hasta que compra el terreno, instala la fábrica y sale el primer auto pasan cuatro años. En ese lapso los argentinos sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos . Ese señor, que todo el mundo dice que es inteligente, no va a condicionar una inversión directa a sacar el cepo", consideró.

De este modo, De Pablo se diferenció de la opinión de la mayoría de los economistas que abogan por el levantamiento de las restricciones cambiarias.

" Desde el punto de vista de la causalidad, lo que escucho de mis colegas deja mucho que desear ", agregó.

De Pablo analizó la salida del cepo y dio la revelación menos pensada sobre Milei

Por otro lado, el economista aclaró que " no es asesor del Presidente, sino amigo".

"Tengo una primicia para darte: no está loco. Lo tengo que decir por la frecuencia con la cual en las conferencias lo digo y la gente se alivia. No está loco, punto, no doy más datos de las conversaciones que tengo con el Presidente", remató.