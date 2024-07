Preparan la vuelta política de Macri tras el plantón en Tucumán mientras el PRO se reperfila

Satisfechos por haber dejado a Patricia Bullrich "sin el manejo de ningún órgano partidario", el PRO se lanza a un plan que consolide su identidad en todo el país, con foco en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos, sin descuidar los distritos donde gobierna, Entre Ríos y Chubut.

Parte de esa tarea está a cargo del nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Martín Yeza , que inició visitas por Córdoba, pero se potenciará públicamente cuando Mauricio Macri vuelva al país y se realice un acto en Vicente López durante el mes de agosto.

Aunque no se tienen detalles, se está pensado en realizarlo como una actividad abierta a los afiliados y los voluntarios del partido, que vienen reclamando escuchar al expresidente marcar el nuevo rumbo partidario. En principio, se están escuchando ideas que llegan a la mesa ejecutiva del PRO para su análisis y en el equipo macrista dicen que " no tiene nada que ver con el destrato que sufrió Mauricio en la Casa de Tucumán, ya era algo que teníamos en nuestros planes ".

Lo que parece claro es que, en todo caso, los sucesos de la noche del 8 de julio no frenaron ni modificaron las intenciones que ya se venían pergeñando. Más bien, lo contrario. " La colaboración de onda se terminó ", aseguran.

Mauricio Macri con diputados porteños del PRO





Qué piensan en PRO sobre fusionarse con Milei

En la mesa chica del PRO hacen un análisis despojado y crudo: "En LLA tenían intenciones de jugar a dos puertas con el PRO, con nosotros y con Patricia, para aprovechar la división interna en futuras negociaciones. Nosotros les cerramos ese 'jueguito' y dejamos claro que Bullrich es de ellos, por eso hicimos la Asamblea y nos ordenamos en ese sentido. Ella quería debilitar al PRO y hacerle el favor a Milei de entregárselo y cobrar por eso, nosotros simplemente se lo impedimos".



"No solo no fuimos absorbidos, sino que votamos 116 a 0 cambiar la forma que nos trajo hasta acá. Es difícil entender que una ministra de un tema tan delicado para todos los argentinos haya quedado tan herida como para seguir con este tema y dañar más de lo que ya ha hecho a un partido que solo la ayudó", la cuestionó ayer en redes sociales Yeza.



Sobre la posibilidad de fusionarse con los libertarios aseguran que se trata de "un delirio" porque "no habrá un solo bloque ni interbloque ni nada". En cambio, confirmaron que continuarán con la colaboración en aquellas leyes en las que haya acuerdo, pero no como oficialistas, sino como oposición, porque " no somos parte del Gobierno ", tal como lo destacó el presidente del bloque en Diputados, Cristian Ritondo .

En este intento de reperfilarse, ayer el bloque legislativo envió ayer una carta al titular de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para impulsar la propia agenda de proyectos. "Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el PRO hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía", firman Ritondo y Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del PRO.

En PRO destacan que si hay listas en común para las legislativas de 2025 será una cuestión que se analizará "en su momento" y serán decisiones que se tomarán distrito por distrito, de acuerdo a cómo estén los vínculos territoriales en cada caso. En el macrismo reconocen lo que suelen decir Javier Milei y sus voceros, que comparten electorado y que se trata de una población que desea el éxito del Gobierno libertario, al que ayudaron a llegar a la Rosada.

Sin embargo, también consideran que buena parte de ese electorado está en alerta por el destrato a Macri y a la agenda institucional-republicana, a la vocación oficial por avanzar sobre las libertades individuales y las consagradas por la Constitución como la "libertad de prensa".

Es lo que delatan los estudios que realiza la consultora de Mora Jozami, quien trabaja para la Fundación Pensar que preside la diputada María Eugenia Vidal quien, discretamente, salió a mostrar identidad partidaria desde el relanzamiento del think tank partidario.

En este panorama, no hay interesados en hablar de candidaturas. Por CABA, suena fuerte una postulación como senador de Macri, quien "mejor representa los valores del PRO", según expresó Jozami a El Cronista. Pero si sigue sin estar interesado, también podría candidatearse Vidal o incluso Horacio Rodríguez Larreta quien, sin formar parte de la actual conducción del partido, realiza tres visitas barriales por semana como cuando era jefe de Gobierno porteño.