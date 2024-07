Las tres razones detrás de la escalada del dólar blue según este especialista

El economista Martín Rapetti analizó las reacciones del mercado tras últimos anuncios del ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, y remarcó las tres razones por las cree que sube el dólar blue.

"Con el correr del tiempo, la mayoría de los analistas y de los participantes del mercado empezaron a notar que esto iba a un camino que no era sostenible en el tiempo, y eso es algo que también hizo notar el FMI", señaló Rapetti sobre el problema cambiario que enfrenta la actual administración.

Esa situación, explicó, empezó a generar "diferentes conductas" que impactaron negativamente en las reservas del Central y en la brecha cambiaria.

"Entre otras cosas, se empezó a liquidar menos en el mercado oficial y eso provocó que el BCRA no pudiera acumular dólares en junio, y al mismo tiempo se empieza a ensanchar la brecha cambiaria , los dólares alternativos suben por encima del 2%" , detalló en diálogo con Radio Rivadavia.

Los tres anuncios que esperaba el mercado y que no llegaron

Rapetti puso el foco en los recientes anuncios del ministro Caputo y Santiago Bausili, quienes adelantaron la migración de deuda al Tesoro y confirmaron el mismo rumbo en cuestiones en las que los actores del mercado esperaban cambios.

"El mercado se imaginaba que el día de la conferencia, el ministro y el presidente del BCRA iban a dar una señal respecto a tres aspectos vinculados al problema cambiario. El primero era saber qué iban a hacer con el blend del dólar exportador, que con ese 20% que le permite al exportador liquidar por el mercado contado con liqui le impide al Banco Central acumular reservas ", indicó.

El segundo tema sobre el que se esperaban novedades, manifestó, apuntaba al crawling peg.

"El segundo aspecto estaba vinculado con el 2% de devaluación de tipo de cambio oficial, el mercado esperaba una señal o modificación porque lo ve como algo no sostenible", dijo.

Por último, profundizó en el tercer tópico: el tan ansiado levantamiento del cepo. "El Gobierno no dijo nada de todo eso y generó frustración y decepción, no tuvo una buena interpretación", aseveró.



Además, sobre el anuncio del traslado de la deuda al Tesoro, Rapetti afirmó que hay una "mirada errada".

"El sector privado, bancos, empresas y personas, no solamente tienen pesos líquidos, tienen otros instrumentos, como por ejemplo la deuda del propio Tesoro, como lecaps o bonos duales, instrumentos en pesos como las acciones o pagarés de empresas. Instrumentos en pesos hay, siempre hay por más que el BCRA no emita", especificó.