Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES reciben en septiembre un aumento del 2,11%. La actualización responde a la movilidad previsional y toma como referencia la inflación de julio, que fue del 2,11% con sus decimales.

Con este incremento, cambian los principales valores de las prestaciones previsionales. Para quienes cobran el haber mínimo, además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a percibir durante septiembre alcanza los $498.633,20.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En septiembre, el haber mínimo previsional quedó en $428.633,20, mientras que el máximo alcanzó los $2.884.295,54. La actualización también modificó los valores de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas, cuyos montos pueden consultarse en la tabla de abajo.

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono previsional extraordinario se mantiene en $70.000 y se acredita junto con los haberes. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el monto completo, mientras que para quienes superan ese valor se entrega de manera proporcional hasta alcanzar un total de $498.633,20.

Cómo sigue el calendario de cobro de jubilaciones en septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Cómo tramitar la jubilación en la ANSES