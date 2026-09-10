En vísperas de la visita del papa León XIV a la Argentina, referentes sindicales, empresariales y de organismos internacionales se reunieron en Roma. El objetivo: debatir sobre diálogo social, justicia ambiental y construcción de puentes entre el Norte y el Sur global.

El encuentro, llamado “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”, se desarrolla en la Casa Generalizia de La Salle. Participan cerca de 60 personas, entre ellas varios cardenales y dirigentes de todo el continente americano.

Entre los argentinos presentes están Gerardo Martínez, de la CGT pero en representación de la OIT; Cristian Jerónimo, del triunvirato cegetista; y el empresario Nicolás Mallo Huergo, de Integra Capital. También asisten referentes de movimientos sociales y organismos multilaterales.

Se suman Alejandro Gramajo, de la UTEP; Marta Pujadas, del Consejo Sindical de la OEA; y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Organización Internacional de Empleadores. La delegación combina sindicalismo, economía popular y sector empresario.

También integran la comitiva Luis Scasso, de la OEI, y el padre Charly Olivero, del CELAM. La diversidad de perfiles refleja el espíritu del encuentro.

El evento reúne además a figuras internacionales de peso: Liz Schuler, titular del mayor sindicato de Estados Unidos, y Rafael Freire, secretario general de la CSA brasileña. Asisten también empresarios como el directivo de Microsoft Fred Humphries.

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La organización está a cargo de la Pontificia Comisión para América Latina, el CELAM, la USCCB y la OEI. Es la continuidad de un proceso iniciado en 2022 en Bogotá, bajo el pontificado de Francisco.

Aquel proceso ya había generado encuentros similares, incluido uno en Washington el año pasado. No se trata de una reunión aislada, sino de un trabajo sostenido en el tiempo, según explicaron sus organizadores.

La teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, es una de las principales impulsoras del proceso. Cuda remarcó que los participantes trabajan juntos desde hace años antes de reunirse con el Papa.

Según Cuda, el encuentro busca reconstruir el vínculo social para enfrentar la crisis ecológica y socioambiental actual. El diálogo social, explicó, no es entre amigos sino entre partes en conflicto que buscan acuerdos comunes.

El cierre del encuentro está previsto para este sábado con una audiencia especial. Los participantes serán recibidos por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, culminando así cuatro días de trabajo conjunto.

Cuda ocupa un cargo poco frecuente para una mujer dentro de la estructura vaticana desde febrero de 2022. Trabajó allí junto al entonces cardenal Robert Prevost, hoy el papa León XIV.

Sobre la fuerte presencia argentina, Cuda explicó que se debe al desarrollo histórico del sindicalismo en el país. Argentina y Brasil concentran el modelo de trabajo organizado más consolidado de la región.

Por eso, indicó, muchos cargos en organismos internacionales terminan ocupados por dirigentes de ambos países. La razón no es la nacionalidad, sino la tradición gremial de la costa este latinoamericana.

El cierre del encuentro está previsto para este sábado con una audiencia especial. Los participantes serán recibidos por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, culminando así cuatro días de trabajo conjunto.