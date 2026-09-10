El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a agosto de 2026, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT), registró un incremento del 2,6% respecto al mes anterior.

Con este nuevo salto, el costo de vida para los sectores de menores ingresos se mantiene en una trayectoria ascendente, consolidando un acumulado anual que presiona con fuerza sobre los estratos sociales más vulnerables.

Cabe destacar que, en simultáneo, el INDEC difundió que el dato de inflación fue del 1,7% y acumula un 33,5% en los últimos 12 meses.

Canastas: el impacto en los hogares

Para no caer bajo la línea de indigencia —es decir, para cubrir únicamente los requerimientos kilocalóricos y proteicos básicos—, un adulto equivalente necesitó en agosto $ 235.103. En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8), el costo de la CVA ascendió a $ 726.469.

Por otro lado, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye bienes y servicios no alimentarios (como transporte, indumentaria, salud y educación), dejó el listón de la pobreza mucho más alto:

Adulto equivalente: $ 519.578.

Hogar de 3 integrantes: $ 1.278.163.

Hogar de 4 integrantes (familia tipo): $ 1.605.497 .

Hogar de 5 integrantes: $ 1.688.630.

Las cifras del ajuste

En términos interanuales, la variación de las canastas continúa mostrando el impacto de la inflación acumulada de los últimos doce meses:

Canasta Básica Alimentaria (CBA): registró un incremento interanual del 39,6% .

Canasta Básica Total (CBT): marcó una suba del 38,3% frente a agosto de 2025.

Si bien la variación mensual del 2,6% muestra cierta estabilidad en comparación con meses previos del año, el costo acumulado en lo que va de 2026 sigue siendo un desafío para el poder adquisitivo de los asalariados. Según el informe técnico, la CBT acumula en los primeros ocho meses del año un incremento del 22,7%, mientras que la CBA lo hace en un 23,2%.