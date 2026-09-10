Se aproxima un diluvio histórico este viernes 11 de septiembre.

Distintas zonas de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán lluvias y nevadas durante este viernes 11 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico. Las condiciones serán diferentes según cada provincia y mejorarán progresivamente durante las próximas horas.

En Chubut, el tiempo comenzará a mejorar durante la tarde del viernes, mientras que en las zonas afectadas de Río Negro y Neuquén la mejora llegará durante la mañana del sábado.

Alerta amarilla en Chubut: dónde lloverá y nevará

Chubut tiene alerta amarilla por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Durante la mañana del viernes se esperan lluvias en Rawson y Puerto Madryn, mientras que también podría registrarse nieve en Paso de Indios y Esquel.

La situación comenzará a mejorar durante la tarde del viernes, por lo que las condiciones más adversas se concentrarán principalmente durante las primeras horas de la jornada.

Alerta amarilla en Chubut: dónde lloverá y nevará. Fuente: Shutterstock RecCameraStock

Río Negro: nieve y lluvias en varias localidades

En Río Negro, el mal tiempo alcanzará a diferentes localidades. Se prevé nieve en El Bolsón, Bariloche y Maquinchao, mientras que habrá lluvias en Valcheta y Viedma.

En estos sectores, las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante el viernes y mejorarán durante la mañana del sábado.

Neuquén también tendrá nevadas

Neuquén será otra de las provincias afectadas por las precipitaciones. El pronóstico anticipa nieve en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Zapala.

Al igual que en Río Negro, las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana del sábado, luego de una jornada marcada por las precipitaciones.

Qué recomienda el alerta meteorológico

El nivel amarillo indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante la presencia de lluvias y nieve, se recomienda circular con precaución, consultar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del pronóstico.