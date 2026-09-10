La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se acercó personalmente a saludar a los emisarios del expresidente Mauricio Macri durante la tercera reunión de la mesa de coordinación que ese partido mantiene con La Libertad Avanza en la Casa Rosada. “Nos agradeció el trabajo que hacemos juntos” , aseguró el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, ante El Cronista.

Las declaraciones del jefe de la provincia de Buenos Aires fueron al salir del despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se desarrolló el encuentro. La delegación del PRO también incluyó al secretario general del partido, Fernando de Andreis, y las espadas armadoras de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

“Durante la reunión se conversó sobre la agenda parlamentaria, el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas y una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina que impulsarán las bancadas de LLA, el PRO y otros espacios aliados”, destacaron en un comunicado oficial.

El dirigente aclaró que la funcionaria no dejó ningún mensaje puntual para Macri, más allá del reconocimiento genérico por la tarea conjunta que impulsaron entre ambos. Además, aseguró que es Ritondo quien lo pone al tanto de los avances antes y después de las reuniones que se realizan cada quince días en Balcarce 50.

Pese a que la reunión se dio horas después del debate en Diputados por la Emergencia en Discapacidad y la morosidad, ese tema puntual no formó parte de la charla. El foco estuvo puesto en los proyectos que todavía están en discusión en el Senado, en las iniciativas que restan llegar a la Cámara baja y en un conjunto de proyectos vinculados al agro.

Entre los temas que ya aprobó Diputados se encuentra la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal II, y Zonas Frías, mientras que en la Cámara alta todavía buscan avanzar sobre Súper RIGI, Biocombustibles y la próxima semana también la Reforma Política, aunque de este último aseguraron que no hubo avances.

Sobre la negociación electoral de cara a 2027, Ritondo hizo un repaso de los encuentros bilaterales que ya vienen manteniendo dirigentes de ambos espacios por separado y sostuvo que ese trabajo “se empezó a trabajar bien”. Durante el último encuentro habían realizado un repaso de 17 distritos que no gobernaban y, puntualmente, buscarán alianzas en Misiones y La Pampa , entre otros.

No obstante, señaló que el distrito más avanzado en las conversaciones es la Provincia de Buenos Aires, y mencionó también los tres distritos que hoy gobierna el PRO: Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio; Chubut, con el gobernador Ignacio Torres; y la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

El diputado negó que exista algún acuerdo que garantice la continuidad de esos mismos dirigentes en sus cargos tras un eventual pacto electoral con LLA . “No somos ese tipo de acuerdo”, planteó, y remarcó que se trata de gobernadores que, a su juicio, “hacen bien las cosas” y a los que el PRO no va a condicionar desde la conducción nacional del partido.

Uno de los temas por fuera de lo electoral y legislativo que surgió con fuerza fue la inseguridad en la provincia de Buenos Aires , en un día marcado por el baleo de una persona en la puerta de un colegio; la víctima fue Hernán Mariano Catarraso. Ritondo apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por lo que definió como una falta de respuesta ante la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, y lo acusó de no haber preparado a la Provincia para ese debate.