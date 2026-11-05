La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves la extensión hasta el 30 de junio de 2027 de la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares. Lo hizo horas después del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la 32ª Conferencia Industrial de la UIA.

Luego de que el Ministerio de Economía ordenara al organismo fiscal la extensión del beneficio este miércoles, ahora ARCA formalizó la decisión a través de la Resolución General 5923/2026, publicada en el Boletín Oficial este jueves y vigente desde hoy mismo.

La norma reglamenta lo dispuesto por Economía en la Resolución 1899/2026, que prorrogó el plazo de aplicación de la medida y le encomendó a ARCA definir su alcance para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Tramos 1 y 2) y para las personas humanas y sucesiones indivisas que revistan la condición de pequeños contribuyentes.

Quiénes están alcanzados

La medida extiende hasta mediados de 2027 la suspensión dispuesta originalmente por la Resolución General 5628 y sus complementarias, que ya cubría a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes del sector salud.

Para las entidades sin fines de lucro, ARCA verificará que estén registradas ante el organismo, bajo alguna de las formas jurídicas previstas en esa norma, al 29 de octubre de 2026.

A ese grupo se suman, con requisitos específicos:

Micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2): deben contar con el “Certificado MiPyME” vigente al 29 de octubre de 2026, obtenido según la Resolución 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y tener la caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”. deben contar con el “Certificado MiPyME” vigente al 29 de octubre de 2026, obtenido según la Resolución 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y tener la caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”.

Pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el “Sistema Registral” con el código “547 - Pequeño Contribuyente”, en los términos de la Resolución General 5321.

Se suman las Pymes. Fuente: Shutterstock

Qué queda afuera

La resolución hace una salvedad: la suspensión no impide que ARCA actúe en casos de “grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente”.

Además, la norma no aborda la situación de las empresas que ya tienen sus cuentas embargadas . De acuerdo con datos del Observatorio Pyme, una de cada siete pymes industriales recibió embargos de ARCA.

La suspensión se originó a fines de 2024, cuando el Ministerio de Economía encomendó a ARCA frenar las ejecuciones fiscales y los embargos para entidades sin fines de lucro y el sector salud hasta el 31 de julio de 2025.

Desde entonces, el beneficio se prorrogó sucesivamente mediante las Resoluciones Generales 5736, 5806 y 5885, siempre a partir de resoluciones ministeriales. La medida actual fue anticipada por Caputo en la 32.ª Conferencia Industrial de la UIA .

Suspensión de embargos, deudas y créditos: los cinco anuncios de Caputo

Caputo abrió la Conferencia Industrial con cinco anuncios concretos.

En primer lugar, la suspensión de los embargos de ARCA, una problemática que sufren el 15% de las PyME industriales por el atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes, según un relevamiento del Observatorio Pyme.

En el frente tributario, anunció la extensión del plan de 18 cuotas sobre las deudas con ARCA hasta el 31 de octubre. Hasta ahora, ese esquema comprendía deudas vencidas hasta el 30 de junio.

Caputo en la 32 conferencia industrial UIA

La tercera es la devolución de los reintegros por deudas aduaneras que “joroba tanto a las pymes como a las grandes. Es un monto enorme que el gobierno siempre tardó mucho en devolver, de entre seis y nueve meses, y el costo es fenomenal”.

“Estamos anunciando que las pymes puedan usar el 100% del saldo a favor por exportación o IVA para cancelar deudas aduaneras”, dijo el ministro y agregó que lo harán en un porcentaje creciente para las grandes empresas.

Además, anticipó créditos para activar la industria automotriz a través del Banco Nación con plazos de tres, cuatro y cinco años y tasas fijas de alrededor del 20%.

Finalmente, deslizó como una medida menos concreta, que le propuso a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. “