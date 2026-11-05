La cuenta corriente cambiaria acumuló seis meses consecutivos en positivo y el comercio exterior sigue aportando dólares con holgura. Pero la consultora LCG, en una alerta económica fechada el 2 de noviembre de 2026, muestra que del otro lado del mercado septiembre fue uno de los meses de mayor salida del año.

Se trata de dos movimientos distintos: mientras la cuenta corriente refleja los ingresos y egresos vinculados con el comercio de bienes y servicios, intereses, utilidades y dividendos, la cuenta capital y financiera registra los movimientos de capital y las operaciones financieras con el exterior. En septiembre, la primera tuvo superávit, pero la segunda registró un fuerte déficit.

Cuatro conceptos explican buena parte de ese saldo y uno de ellos se repite, casi sin cambios, desde hace medio año.

Seis meses de superávit corriente

En septiembre de 2026, la cuenta corriente cambiaria registró un saldo positivo de u$s 1521 millones, por encima de los tres meses previos. Esto significa que los ingresos de divisas por operaciones corrientes superaron a los egresos durante el período. Fue el sexto mes consecutivo en positivo, y en los primeros nueve meses del año el acumulado asciende a u$s 5.858 millones.

Según LCG, el resultado se explica por tres factores. El primero es un superávit de mercancías elevado, de u$s 3317 millones, en línea con los niveles que se muestran desde abril.

Las exportaciones alcanzaron u$s 9534 millones, el segundo mes más alto del año, y más que compensaron la recuperación de las importaciones, que llegaron a u$s 6217 millones. El segundo es el bajo peso de los pagos de intereses, de apenas u$s 517 millones. El tercero es la caída de los egresos netos por utilidades y dividendos, de u$s 205 millones, contra un promedio de u$s 616 millones desde abril.

Servicios registró el mayor déficit en 17 meses: el rubro que más pesa es el turismo. Archivo

No todos los rubros acompañaron. Servicios registró un déficit de u$s 1.061 millones, el más alto en 17 meses. Dentro de ese resultado, el saldo de turismo llegó a u$s 600 millones negativos, con egresos que siguen creciendo y rondan los u$s 950 millones en el mes.

El superávit de la cuenta corriente, sin embargo, no alcanzó para compensar las salidas registradas por los movimientos financieros y de capital. En septiembre, los pagos de deuda, el aumento de las tenencias de divisas de los bancos y la demanda de dólares de los ahorristas presionaron sobre ese otro componente de las cuentas cambiarias.

Un rojo de más de u$s 3100 millones

La cuenta capital y financiera terminó septiembre con un saldo negativo de u$s 3162 millones, entre los más altos del año, junto con el de junio. Este resultado indica que las salidas netas de divisas por operaciones financieras y movimientos de capital superaron a los ingresos por esos conceptos. En lo que va de 2026, el rojo acumulado es de u$s 1418 millones.

LCG identifica cuatro líneas que influyeron en ese resultado:

El pago de capital al FMI, por u$s 794 millones.

Pagos netos a otros organismos internacionales, por u$s 389 millones.

Un aumento de la Posición General de Cambios de los bancos, es decir, liquidez propia no encajada en el BCRA, por u$s 1601 millones.

Una dolarización sostenida de las personas humanas, que demandaron u$s 2900 millones, en línea con el promedio de los últimos seis meses.

La demanda de dólares de las personas es un tema que viene de tiempo atrás. Desde abril de 2025, cuando se flexibilizaron las restricciones cambiarias para las personas humanas, las compras brutas de dólares acumularon u$s 50.186 millones, según datos del BCRA.

En septiembre de 2026, 1,6 millones de personas compraron billetes por u$s 2896 millones, y las compras netas de efectivo, descontadas las ventas, sumaron u$s 2471 millones. En julio las compras netas de personas humanas pasaron de u$s 2821 millones a u$s 4124 millones, un nivel que se ubicó como récord de 2026.

Dolarización, FMI y bancos: lo que drenó divisas en septiembre de 2026, según LCG.

En ese contexto, las reservas internacionales perdieron u$s 2167 millones en septiembre y cerraron el mes en u$s 46.092 millones.

La diferencia entre ambos resultados muestra que la generación de divisas por el comercio exterior no se traduce automáticamente en una mayor acumulación de reservas. El resultado final también depende de los movimientos financieros, los pagos de deuda y la demanda de dólares de los distintos sectores de la economía.

LCG proyecta que la cuenta corriente cambiaria cierre el tercer trimestre de 2026 con un superávit de casi u$s 3000 millones. En términos históricos, la consultora lo considera un saldo abultado en relación con el nivel del tipo de cambio real multilateral: en el segundo trimestre de 2017, con un tipo de cambio real similar al actual, el rojo cambiario era de u$s 4000 millones.

Según el informe, Vaca Muerta y las importaciones contenidas por la coyuntura permiten esa combinación y corren la restricción externa.