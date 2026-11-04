Este miércoles, el Gobierno prorrogó la suspensión del inicio de los juicios de fiscales y la traba de medidas cautelares a Pymes, tal como lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en la 32.ª Conferencia Industrial de la UIA.

Así, Pymes, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y del sector salud no sufrirán estos perjuicios de parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta fines de junio del año entrante.

La novedad se publicó en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, bajo la firma del propio Caputo.

Según los considerandos de la norma, la extensión del beneficio se definió porque “el Estado Nacional considera oportuno brindar a las empresas [...] herramientas que fomenten su desarrollo, el impulso del empleo y el crecimiento de las exportaciones”.

Ya es oficial la suspensión de ejecuciones fiscales a Pymes:

Ya es oficial la suspensión de ejecuciones fiscales a Pymes

Con esta prórroga, el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares a Pymes se corrió hasta el 30 de junio de 2027.

La disposición contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2) que posean el “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de dictado de la norma.

Asimismo, la prórroga abarca a las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud.

Esta decisión amplía el esquema de contención dispuesto originalmente a fines de diciembre de 2024 por el Ministerio de Economía, en el que se fijó una primera suspensión hasta el 31 de julio de 2025 para el sector salud y entidades sin fines de lucro. Posteriormente, dicho beneficio se extendió de manera sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2026.

Dentro de los considerandos de la resolución se argumenta que las situaciones particulares que motivaron la contención de los contribuyentes aún persisten, haciendo necesaria la extensión del plazo.

Respecto del sector productivo, el texto invoca los objetivos de la Ley 24.467 argumentando que las MiPyMEs: “Son fundamentales para la economía de nuestro país, toda vez que concentran gran cantidad de empleados y registran, a su vez, un aumento de su capacidad exportadora”.

Suspensión de embargos, deudas y créditos: los anuncios de Luis Caputo para la industria

Luis Caputo abrió la Conferencia Industrial con cinco anuncios.

Primero, la suspensión de los embargos de ARCA, una problemática que sufren el 15% de las PyME industriales por el atraso en obligaciones corrientes, como IVA, Ganancias y contribuciones patronales, así como a la caída de planes de pago vigentes, según un relevamiento del Observatorio Pyme.

En el frente tributario, anunció la extensión del plan de 18 cuotas sobre las deudas con ARCA hasta el 31 de octubre. Hasta ahora, ese esquema comprendía deudas vencidas hasta el 30 de junio.

“Les damos 18 meses de plazo para que tengan más holgura, porque entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”, dijo el ministro, según consignó El Cronista.

Caputo en la 32 conferencia industrial UIA

La tercera es la devolución de los reintegros por deudas aduaneras que “joroba tanto a las pymes como a las grandes. Es un monto enorme que el gobierno siempre tardó mucho en devolver, de entre seis y nueve meses, y el costo es fenomenal”.

“Estamos anunciando que las pymes puedan usar el 100% del saldo a favor por exportación o IVA para cancelar deudas aduaneras”, dijo el ministro y agregó que lo harán en un porcentaje creciente para las grandes empresas.

Además, anticipó créditos para activar la industria automotriz a través del Banco Nación con plazos de tres, cuatro y cinco años y tasas fijas de alrededor del 20%.

Finalmente, deslizó como una medida menos concreta, que le propuso a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. “Es un desastre e impacta directo en el bolsillo de las industrias. Estamos hablando de entre 4 y 5 billones al año”. El ministro propuso hacerse cargo de la mitad del impuesto, y que las provincias se hagan cargo de la otra mitad, para compartir el peso.