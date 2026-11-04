En esta noticia La interna peronista y la disputa por 2027

La suba del riesgo país vuelve a poner en primer plano las dificultades de la Argentina para recuperar la confianza de los inversores. Mientras los bonos soberanos acumulan nuevas bajas y el indicador de JP Morgan se mantiene en niveles que no registraba desde hace más de un año, el escenario político también empieza a entrar en las evaluaciones sobre el rumbo económico que podría tomar el país después de las elecciones presidenciales de 2027.

Este miércoles, el riesgo país superó los 840 puntos básicos y llegó a los 841, con un incremento de 10 unidades, equivalente al 1,2%. La suba se produjo en una jornada en la que los títulos públicos argentinos perdían hasta 0,5% en promedio, en contraste con el comportamiento de los principales mercados internacionales, que operaban en terreno positivo tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

En ese contexto, las expectativas sobre quién podría representar al peronismo en la próxima contienda presidencial comienzan a sumar otro elemento de discusión: la reacción que despertaría cada eventual candidatura entre los inversores. La disputa está lejos de resolverse, con Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner como dos de los principales nombres en danza, mientras Sergio Massa también conserva un lugar en las especulaciones sobre el futuro electoral del espacio.

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner son dos de los principales nombres en danza, mientras Sergio Massa también conserva un lugar en las especulaciones sobre el futuro electoral del espacio. Archivo el cronista

En ese contexto, en una entrevista con Infobae en Vivo, el economista Fernando Marull puso números a esa diferencia y sostuvo que una eventual candidatura presidencial de Kicillof generaría un riesgo país al menos 50% superior al que podría provocar una postulación de Massa. Consultado sobre qué nivel le asignaría a cada dirigente, respondió: “En la previa, sin saber sus planes económicos, te diría que es más o menos arriba de 1.500, 1.800 puntos de riesgo país para Kicillof”.

La estimación supone una diferencia de entre 500 y 800 puntos básicos entre ambos escenarios. De acuerdo con el planteo de Marull, la percepción de riesgo asociada al gobernador bonaerense sería entre un 50% y un 80% más alta que la vinculada con el exministro de Economía.

El economista aclaró que su evaluación no está basada en propuestas económicas concretas de los dirigentes, sino en los antecedentes políticos y la historia reciente del peronismo. “Por conceptos, por la historia que tenemos. Es lo que el mercado va a ir asumiendo”, explicó.

Según Marull, si Kicillof es candidato a la Argentina le espera un riesgo país al menos 50% superior al que podría provocar una postulación de Massa. Archivo el cronista

La interna peronista y la disputa por 2027

La comparación se conoce cuando el peronismo todavía no logró ordenar su discusión sobre el liderazgo y la candidatura presidencial. Kicillof viene desarrollando su propio armado político a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras que Cristina Kirchner volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia, luego de que se conociera el recurso que presentó ante ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), para obtener su liberación.

La expresidenta se encuentra bajo prisión domiciliaria, con inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La expresidenta planteó esa alternativa en una entrevista con The Washington Post, cuando fue consultada sobre una eventual postulación en 2027. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió. La definición reactivó las especulaciones sobre una competencia interna con el gobernador bonaerense y profundizó las diferencias entre el kirchnerismo y el sector que responde a Kicillof.

Cristina Kirchner saludó desde el balcón a los militantes que se acercaron para festejar el Día de la Lealtad. Foto: NA.

Desde el entorno del mandatario provincial ratificaron la intención de que las candidaturas se definan mediante elecciones primarias. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que “el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente”, en una respuesta que llegó después de las declaraciones de Cristina.

La tensión entre los distintos sectores, sin embargo, no impidió que los principales referentes del PJ mantuvieran conversaciones para acordar una agenda común. El 23 de octubre, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y varios gobernadores peronistas se reunieron para discutir la situación económica y social, el Presupuesto 2027 y la defensa de las PASO.