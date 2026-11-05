En esta noticia La agenda del papa León XIV el miércoles 11 de noviembre: horarios y actividades

El papa León XIV tendrá su última jornada en la Argentina el miércoles 11 de noviembre, con actividades en la provincia de Buenos Aires antes de continuar su viaje apostólico hacia Lima, Perú. El cronograma incluye una visita al Complejo Penitenciario Federal, una celebración religiosa en Luján y la ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Se trata de la primera actividad prevista para el último día de la estadía del Sumo Pontífice en el país, luego de sus encuentros y celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

A las 10, León XIV encabezará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales eventos de su visita apostólica. La celebración reunirá a fieles en torno al santuario, en la que será su última misa en territorio argentino.

Después de la actividad religiosa, el Papa regresará al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Allí, a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida, que marcará el cierre de su visita al país.

Finalmente, a las 14, León XIV partirá en avión rumbo a Lima, donde continuará con su viaje apostólico. De esta manera, concluirá su estadía en la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y tuvo actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa dará una misa en Luján el último día de su estadía en Argentina. (aciprensa Daniel Ibañez)

La agenda del papa León XIV el miércoles 11 de noviembre: horarios y actividades

El cronograma oficial de la última jornada del Sumo Pontífice en la Argentina quedó establecido de la siguiente manera: