El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezarán este viernes desde las 18 en Córdoba una nueva jornada del “Tour de la Gratitud”.

El encuentro tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó de la capital provincial, donde el Presidente y la conducción nacional del partido “agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones”, informó LLA en un comunicado.

La actividad forma parte de la recorrida federal que LLA está llevando adelante en todo el país para “reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”.

TOUR DE LA GRATITUD



Llegó @JMilei al hotel en Córdoba. Pronto la Caravana!! los esperamos en San Lorenzo esquina Ituzaingó a las 18 h.



— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 12, 2025

El “Tour de la gratitud” de La Libertad Avanza (LLA) había comenzado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes.