El primer gobierno libertario cumple dos años de gestión y apunta a consolidar logros como la baja de la inflación y el superávit, mientras se definen tendencias en materia de actividad y empleo.

Inflación

En los dos años de Gobierno de Javier Milei, la inflación acumula un 240,9%. Al asumir, el ministro de Economía, Luis Caputo, ejecutó una devaluación que duplicó el valor del dólar oficial y lo acercó a los paralelos. Fue entonces cuando la inflación pasó del 12,8% en noviembre de 2023 a 25,5%, según Indec. Desde entonces, la inflación mensual comenzó una curva descendente para alcanzar en los últimos meses un nivel superior al 2%, tras haber alcanzado el 1,5% en mayo, menor nivel en 5 años en el mes marcado por la liberación del cepo para personas.

Previo a la asunción de Milei, la inflación interanual fue de 160,9%. A dos años, la interanual está en 31,3%.

Superávit

El ancla primordial es el superávit. En 2024, el Gobierno alcanzó el primer superávit financiero anual en 14 años y el mayor en 16 años. Para este año, el presupuesto estima que el resultado primario será de 1,5%. Hasta octubre, acumulaba un superávit financiero de 0,5% del PBI y el primario ascendía al 1,4%. En solo cuatro meses de los 24 de gestión se registró déficit, vinculado a los pagos de intereses de deuda. El resultado se mantiene a pesar de que en noviembre la recaudación tuvo su segunda peor caída del año (-8,7%). Desde el Ministerio de Economía agregaron que la reducción del gasto asistió a una baja de la presión impositiva de 2,5% del PBI.

El FMI advirtió en la primera revisión del programa firmado en abril que en el caso de contabilizar los pagos de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea, el déficit general de caja alcanzaría el equivalente al 1,2% del PBI. El presidente respondió al cuestionamiento al resultado fiscal en el Encuentro de Líderes de El Cronista y sostuvo que el resultado se sustenta en el base caja, “cómo siempre se miró”, y no en el devengado, y agregó: “Están haciendo doble contabilidad. Cuando yo tengo bonos tipo cero cupón, los intereses van a estar redimidos el día que yo pago la deuda. Pero esa deuda yo la tengo ya registrada, ya está imputada ”.

Reservas

El acuerdo con el FMI establece que para diciembre las reservas netas deberán alcanzar los -u$s 3000 millones. Las estimaciones privadas señalan que las mismas se ubican en -u$s 17.000 millones, según estima 1816. A noviembre de 2023, señalaban que las reservas netas eran de -u$s 11.000 millones.

Caputo explica que hasta ahora se compraron u$s 29.000 millones de reservas que se usaron para cancelar deuda. “Somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos, por más del doble del segundo que más compró”, dijo Caputo en el Encuentro de Líderes.

Deuda

“Bajamos la deuda en más de u$s 50.000 millones”, dijo el presidente. Según datos de la Secretaría de Finanzas, en noviembre de 2023, la deuda era de u$s 425.294 millones, mientras que en octubre de 2025, la deuda bruta ascendió a u$s 442.196 millones.

Celeste Alonso

Una de las explicaciones del oficialismo es que u$s 14.000 millones enviados por el FMI se usaron para cancelar deuda que el Tesoro tenía con el Banco Central. Por el bajo valor de los títulos, implicó la recompra de u$s 16.886 millones, lo que implicó una reducción de más de u$s 2000 millones.

Actividad

La actividad económica se vio fuertemente golpeada en 2024 y anotó caídas de hasta 8% interanual en el primer año de gestión libertaria. En la segunda mitad de 2024 se moderó la caída e incluso el año tuvo un cierre interanual de 6,6%. El 2025 extendió en los primeros meses la recuperación hasta estancarse hacia el segundo trimestre, cuando comenzó a anotar caídas mensuales.

Hasta el último dato de Indec, se esperaba que la economía confirmara una recesión técnica. Sin embargo, septiembre tuvo un crecimiento del 0,5% mensual y 5,5% anual, asistido por la fuerte suba de la intermediación financiera (39,7%) y los impuestos (10,5%), que entre ambos tuvieron la mayor incidencia positiva. Así, en septiembre la economía quedó un 0,4% por debajo del máximo histórico de junio de 2022, marcó Lucas Pussetto, de IAE Business School.

Mientras tanto se consolida la tendencia de sectores ganadores y perdedores, con minería, energía y agro liderando los primeros, mientras que los segundos están encabezados por la industria y la construcción, que no alcanzan a compensar las caídas de 9,5% y 27,4% registradas en 2024 respectivamente.

Según analizó el Centro de Economía Política (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 19.164 casos (casi 30 por día).

Empleo

Los sectores priorizados no son los grandes demandantes de empleo. Según la Secretaría de Trabajo, en agosto cayó el empleo registrado privado cayó 0,1% contra el mes anterior, mientras que en los primeros ocho meses del año creció 0,3%, lo que equivale a 23.000 puestos más, explicados íntegramente por el crecimiento del monotributo que trepó 3,5%, sumando 74.000 trabajadores, mientras que el empleo asalariado privado cayó 0,4%, perdieron 27.000 puestos .

Según el CEPA, desde noviembre de 2023 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,81%), más de 432 puestos por día.

En el sector público nacional se perdieron 60.784 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, equivalente al 17,7% de la planta.

Salarios

En septiembre, los salarios del sector privado registrado se incrementaron 0,2% en términos reales por cuarto mes consecutivo, según la Secretaría de Trabajo. Así, desde junio, suma un incremento de capacidad de compra de 4 puntos porcentuales. Contra diciembre de 2023, implica un aumento del 17,1% y un 4,3% contra noviembre de 2023. Los salarios por convenio colectivo registraron un retroceso del 0,8% en su capacidad de compra en septiembre.

El Gobierno pagará un bono de fin de año. Fuente: Shutterstock Mehaniq

Entre noviembre del 2023 y septiembre 2025, los salarios efectivos se incrementaron 4,3%, mientras que los de convenio se redujeron un 4%.

Según Vectorial, si se actualiza la medición de inflación en base a la encuesta de gastos del hogar de 2018, la caída de los salarios registrados fue del 0,9% en septiembre. Así, los salarios registrados privados se encuentran un 0,7% por debajo de noviembre de 2023 y los públicos un -14%.

Pobreza

El Gobierno argumenta que sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza, tras haber llevado el dato de 52,9% en el primer semestre de 2024 a 31,6% en el primer semestre de 2025, mientras que la indigencia pasó del 18,1% a 6,9%. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierten que la desaceleración fue menor y la pobreza ronda el 36%.